Toyota warta ponad 130 tys. zł odzyskana. Za kierownicą poszukiwany 51-latek Data publikacji 08.09.2025 Niezatrzymanie się do kontroli dla uprawnionego organu, który polecenie wydał za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych, jest nie tylko złym pomysłem, ale również przestępstwem. Kierowca zlekceważył sygnały świetlne i dźwiękowe obligujące do zatrzymania, później było już tylko gorzej. W wyniku pościgu za toyotą CHR kierujący został zatrzymany. Okazał się nim 51-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego. Sprawdzenie danych w policyjnym systemie potwierdziło, że mężczyzna jest poszukiwany a pojazd pochodzi z kradzieży na terenie Niemiec.

W piątek, 5 września br., słubiccy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. w wyniku pracy operacyjnej wytypowali do kontroli drogowej kierującego toyotą CHR, który z przejścia granicznego w Świecku kierował się w kierunku Poznania. Jednak kierowca widząc zbliżające się dwa pojazdy służbowe, które wysyłają mu sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, rozpoczął natychmiast ucieczkę. Kierujący pędził z impetem do miejscowości Tarnawa Rzepińska, a następnie wjechał w kompleks leśny, porzucając pojazd. W wyniku podjętych czynności kryminalnych z Gorzowa i Słubic bardzo szybko udało się zatrzymać uciekającego mężczyznę w miejscowości Starościn oraz odzyskano pojazd porzucony w kompleksie leśnym. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że samochód został skradziony na terenie Niemiec, a kierujący mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat.

51-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i doprowadzony do słubickiej komendy. Natomiast samochód zabezpieczono na parkingu strzeżonym. Odzyskana toyota CHR o wartości ponad 130 tysięcy złotych niebawem zostanie zwrócona właścicielowi. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał cztery zarzuty, grozi mu do siedmiu i pół roku pozbawienia wolności.

( KWP w Gorzowie / mw)