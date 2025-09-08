Policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez Interpol Data publikacji 08.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim zatrzymali 49-letniego mieszkańca województwa śląskiego, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania oraz dwoma listami gończymi. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak dopuścił się drobnej kradzieży w jednym z miejscowych sklepów.

W niedzielę 7 września 2025 roku policjanci z Referatu Patrolowo–Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim zostali wezwani na interwencję do jednego z miejscowych sklepów, gdzie sprawca próbował ukraść alkohol o wartości niespełna 35 zł. Po ukaraniu mężczyzny mandatem za kradzież funkcjonariusze sprawdzili jego dane w systemie policyjnym. Wówczas okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany czerwoną notą przez Interpol, a także europejskim nakazem aresztowania (ENA) przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Mieszkaniec województwa śląskiego był również ścigany dwoma listami gończymi przez Sąd Rejonowy w Chorzowie w celu odbycia łącznej kary 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a także w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu przez chorzowską prokuraturę.

Zatrzymany przez starogardzkich funkcjonariuszy mężczyzna został doprowadzony do komendy, gdzie spędził noc w policyjnej celi. Jak wstępnie ustalili policjanci, mężczyzna przez dłuższy czas ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami kraju, próbując uniknąć kary. Teraz 49-latek trafi do aresztu, gdzie będzie oczekiwał na dalsze decyzje sądu.

Nawet drobne potknięcie, takie jak kradzież w sklepie, może położyć kres długim ucieczkom. Ten przypadek jest dowodem na to, że niezależnie od tego, jak długo ktoś ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, w końcu popełni błąd, który doprowadzi do jego zatrzymania. To przypomnienie, że ucieczka przed odpowiedzialnością w zdecydowanej większości przypadków jest z góry skazana na porażkę.