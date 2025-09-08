Policjant z Białegostoku na podium IV Mistrzostw Służb Mundurowych w Pływaniu Długodystansowym Data publikacji 08.09.2025 Powrót Drukuj Na zalewie na Piaskach w Kryspinowie odbyły się IV Mistrzostwa Służb Mundurowych w Pływaniu Długodystansowym. W sportowych zmaganiach wzięli udział przedstawiciele różnych formacji mundurowych z całej Polski. Zawody odbywały się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia.

Podlaską Policję reprezentował sierżant Kamil Woźniak z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, który udowodnił swoją doskonałą formę i wytrzymałość. Funkcjonariusz wywalczył I miejsce w kategorii “Najszybszy Policjant” na dystansie 3000 metrów oraz II miejsce w kategorii mężczyzn na tym samym dystansie. Start w Kryspinowie był kolejnym dowodem na to, że policjanci z Podlasia z powodzeniem łączą codzienną służbę z pasją sportową i odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej.

Gratulujemy sierż. Kamilowi Woźniakowi osiągniętego wyniku i życzymy kolejnych sportowych sukcesów!