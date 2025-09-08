Kolejny oszust w rękach szczecińskich policjantów. Wpadł na gorącym uczynku Data publikacji 08.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali mężczyznę, który usiłował wyłudzić 370 tysięcy złotych metodą „na inwestycję”. Dzięki podejrzeniom pokrzywdzonego i błyskawicznej akcji funkcjonariuszy oszust został zatrzymany na gorącym uczynku podczas próby odbioru pieniędzy. Decyzją sądu został on aresztowany na trzy miesiące. To już drugi taki sukces szczecińskich policjantów w ciągu ostatniego tygodnia.

Przestępcy nieustannie modyfikują swoje metody działania, szukając nowych sposobów na wzbogacenie się kosztem nieświadomych ofiar. Jedną z coraz popularniejszych metod jest oszustwo „na inwestycję”. Oszuści, podszywając się pod profesjonalne firmy brokerskie, zamieszczają w mediach społecznościowych fałszywe ogłoszenia, obiecując szybkie i wysokie zyski z inwestycji w kryptowaluty, akcje czy obligacje. Aby uwiarygodnić swoją ofertę, bezprawnie wykorzystują wizerunki znanych i cenionych osób publicznych, budując w ten sposób fałszywe zaufanie. W bezpośrednim kontakcie z ofiarami stosują zaawansowane techniki manipulacji i socjotechniki, aby przekonać je do przekazania pieniędzy.

Tym razem ofiarą przestępców padł mieszkaniec Szczecina. Po nawiązaniu kontaktu z rzekomym „brokerem” mężczyzna został namówiony do pierwszej, niewielkiej wpłaty w wysokości 1500 złotych. W wyniku stosowania przez oszusta sztuczek socjotechnicznych mężczyzna sprzedał swój dom, by mieć kolejne pieniądze na inwestycję, która miała dać mu wysoką stopę zwrotu. Na szczęście, nabrał wątpliwości, że może mieć do czynienia z próbą oszustwa. Kiedy przestępcy zażądali przekazania kolejnej, znacznie większej kwoty – 370 tysięcy złotych – pokrzywdzony skontaktował się z policjantami.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Wywiadowczego KMP w Szczecinie natychmiast przystąpili do działania. W umówionym miejscu, w momencie, gdy oszust miał odebrać przygotowaną gotówkę, został zatrzymany na gorącym uczynku.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów. Na wniosek policji i prokuratury, sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Warto podkreślić, że jest to już drugie zatrzymanie w sprawie dotyczącej oszustw „inwestycyjnych” w Szczecinie w ciągu niespełna tygodnia. Kilka dni wcześniej, w wyniku podobnej akcji, szczecińscy policjanci zatrzymali sprawcę, który wyłudził 160 tysięcy złotych od seniorki. Również w tamtym przypadku, dzięki współpracy z pokrzywdzoną, udało się zapobiec utracie kolejnych, znacznych środków finansowych.

Apelujemy o szczególną ostrożność i rozwagę! Obietnice szybkich i ponadprzeciętnych zysków bez ryzyka to sygnał alarmowy. Zawsze weryfikujmy firmy, którym zamierzamy powierzyć nasze oszczędności. Nie ulegajmy presji i nie działajmy pod wpływem chwili. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy natychmiast skontaktować się z policją.

( KWP w Szczecinie / kp)