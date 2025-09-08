Ogólnopolski konkurs „Odblaskowa szkoła" 2025 - rozpoczęty Data publikacji 08.09.2025 Powrót Drukuj Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji jest koordynatorem ogólnopolskiego konkursu pn. „Odblaskowa Szkoła" 2025. Do wzięcia udziału w tej inicjatywie zapraszamy szkoły podstawowe z całego kraju.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia i stosowania przez uczniów elementów odblaskowych oraz promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza dzieci ze szkół podstawowych, polegających na:

popularyzowaniu stosowania przez uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych,

wyposażeniu jak największej liczby uczestników ruchu drogowego w elementy odblaskowe,

popularyzowaniu przepisów i zasad ruchu drogowego,

kształtowaniu partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

Zachęcamy do współzawodnictwa dyrektorów szkół podstawowych, uczniów szkół podstawowych, ich rodziców oraz partnerów konkursu do wdrażania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych mających na celu szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz propagowanie bezpiecznego stylu życia w tym zakresie.

Współorganizatorem konkursu jest Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, natomiast partnerem konkursu jest PZU .

Poniżej przedstawiamy harmonogram konkursu i regulaminy opracowane w komendach wojewódzkich Policji oraz Komendzie Stołecznej Policji.

Ważne terminy:

do 19 września 2025 roku – zgłoszenia szkół podstawowych do udziału w konkursie przekazane do właściwego miejscowo Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji bądź Komendy Stołecznej Policji,

od 5 września do 16 listopada 2025 roku – realizacja założeń Konkursu w szkołach podstawowych będących uczestnikiem Konkursu,

od 17 do 28 listopada 2025 roku – przesłanie lub przekazanie do właściwego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji/Komendy Stołecznej Policji Sprawozdania Uczestnika Konkursu „Odblaskowa Szkoła" 2025,

do 9 stycznia 2026 roku – wyłonienie Wojewódzkiego/Stołecznego Laureata Konkursu przez Komisję Konkursową Komendanta Wojewódzkiego Policji/ Komendanta Stołecznego Policji,

do 15 lutego 2026 roku – uroczyste zakończenie Konkursu, prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji/Komendę Stołeczną Policji, połączone z wręczeniem nagród Wojewódzkiemu/Stołecznemu Laureatowi Konkursu i ewentualnie innym szkołom oraz osobom wyróżnionym,

do 20 marca 2026 roku – wybór i ogłoszenie przez Komisję Konkursową Komendanta Głównego Policji Ogólnopolskiego Laureata Konkursu „Odblaskowa Szkoła" 2025, wyłonionego spośród Wojewódzkich Laureatów Konkursu/Stołecznego Laureata Konkursu,

– wybór i ogłoszenie przez Komisję Konkursową Komendanta Głównego Policji Ogólnopolskiego Laureata Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2025, wyłonionego spośród Wojewódzkich Laureatów Konkursu/Stołecznego Laureata Konkursu, kwiecień – maj 2026 roku – Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2025.