Tenisiści dla Fundacji Data publikacji 08.09.2025 Powrót Drukuj Kolejny raz tenisiści zagrali dla Fundacji! 6 września 2025 roku w Europejskim Centrum Tenisa w Mysiadle odbył się Charytatywny Turniej Tenisa Ziemnego na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Przy okazji Turnieju mieszkańcy Mysiadła i okolic mogli wziąć udział w pikniku rodzinnym pod hasłem „Bądź zawsze bezpieczny”, przygotowanym przez Gabinet Komendanta Głównego Policji we współpracy z Gminą Lesznowola.

Po rozegranym w czerwcu, odbywającym się od wielu lat Turnieju w Kołobrzegu, tenisiści z całej Polski przyjechali tym razem do Mysiadła. Do zaproszonych przez Dyrektora Turnieju Adama Małeckiego sympatyków naszej formacji i Fundacji, dołączyli również funkcjonariusze Policji z całego kraju.

Turniej rozegrany został w czterech kategoriach, a po wielogodzinnym współzawodnictwie zwycięzcami zostali:

w kategorii o Puchar Komendanta Głównego Policji (rozgrywki par deblowych)

I miejsce – Marek Małecki, Artur Grzegorzewski

II miejsce – Aleks Wojciechowski, Erik Drukker

w kategorii o Puchar Komendanta Głównego Policji (rozgrywki w grze podwójnej mieszanej)

I miejsce – Eliza Wójcik, Adam Małecki

II miejsce – Zuzanna Szweryn, Wiesław Beszczyński

w kategorii o Puchar Przewodniczącego NSZZ Policjantów

I miejsce – Aleksandra Kowalska, asp. Paweł Głębocki

II miejsce – mł. asp. Kamila Stanek, sierż. szt. Grzegorz Nadymus

w kategorii o Puchar Wójta Gminy Lesznowola

I miejsce – Stanisław Batorski, asp. szt. Aleksander Furmanek

II miejsce – mł. insp. Jacek Słoński, podinsp. Jacek Zalejski

Ceremonię zakończenia i wręczenia nagród, swoją obecnością zaszczycili: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka, Wójt Gminy Lesznowola Pani Marta Natalia Maciejak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Grochala oraz Sekretarz Gminy Pan Marek Walczak. Miejscową Policję reprezentowali Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie podinsp. Marcin Kwiatkowski oraz Komendant Komisariatu w Lesznowoli podkom. Kamil Woźniak.

Podczas gdy uczestnicy turnieju walczyli o trofea, na terenie przed Europejskim Centrum Tenisa odbywał się piknik rodzinny pod hasłem „Bądź zawsze bezpieczny”. Na mieszkańców gminy Lesznowola czekały pogadanki i konkursy o bezpieczeństwie, prezentacja policyjnych pojazdów służbowych oraz sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań bojowych i wiele innych atrakcji. Do policyjnych prezentacji dołączyły Koła Gospodyń Wiejskich z Mysiadła i Nowej Iwicznej, które promując swoją działalność przygotowały pyszne przekąski. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz policyjnych psów służbowych, które zachwyciły zarówno młodszą, jak i starszą publiczność. Na zakończenie pikniku wystąpiła niezawodna Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza insp. Janusza Trzepizura.

Turniej oraz Piknik nie mogłyby odbyć się bez otwartych serc, życzliwości i gotowości do niesienia pomocy ludzi dobrej woli.

Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania:

pomysłodawcy i organizatorowi Turnieju Panu Adamowi Małeckiemu,

kierownictwu oraz funkcjonariuszom i pracownikom Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz Biur Komendy Głównej Policji: Prewencji, Ruchu Drogowego, Koordynacji i Postępowań Kwalifikacyjnych, Logistyki, Łączności i Informatyki, funkcjonariuszom Komendy Stołecznej Policji oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”,

Pani Marcie Natalii Maciejak - Wójt Gminy Lesznowola oraz pracownikom Urzędu Gminy w Lesznowoli,

NSZZ Policjantów na czele z Przewodniczącym Panem Rafałem Jankowskim,

Grupie Polsat Plus na czele z Grzegorzem Tomczykiem – Dyrektorem Centralnego Departamentu Zakupowego Grupy Polsat Plus oraz insp. w st. spocz. Rafałem Łysakowskim - Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Grupy Polsat Plus,

Rafałem Łysakowskim - Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Grupy Polsat Plus, Europejskiemu Centrum Tenisa w Mysiadle,

Kołom Gospodyń Wiejskich z Mysiadła i Nowej Iwicznej,

oraz wszystkim wolontariuszom i darczyńcom.



Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, a także ofiarności uczestników Turnieju i lokalnej społeczności, na konto Fundacji trafiło ponad 7000 zł. Zebrane środki przeznaczone będą na pomoc Podopiecznym. Dziękujemy!