Podsumowanie współpracy międzynarodowej polskiej Policji w sezonie letnim 2025 r. Data publikacji 08.09.2025 Powrót Drukuj Dziś w Sali im. Generałów Polskiej Policji w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera z policjantami, którzy pełnili służbę w czasie tegorocznego sezonu turystycznego w Chorwacji, Bułgarii i Włoszech. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor oraz Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji podinsp. Jakub Mierzejewski, którzy są odpowiedzialni za tę formę współpracy międzynarodowej.

Tego rodzaju spotkania stały się już niejako tradycją i choć odbywają się w formie uroczystej zbiórki to mają charakter bardzo roboczy służący bezpośredniej wymianie doświadczeń i spostrzeżeń.

Na wstępie Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor przedstawił rys historyczny tego rodzaju współpracy ze stroną chorwacką, bułgarską oraz włoską, a także zrelacjonował przebieg współpracy w ramach tegorocznego sezonu turystycznego. Warto dodać, że Biuro Prewencji KGP od 2010 roku skierowało do realizacji tego rodzaju zadań łącznie już ponad 200 policjantów. Współpraca międzynarodowa w formie wspólnych patroli międzynarodowych w praktyce sprawdziła się i jest rozszerzana w ramach realizacji zadań służbowych przez inne komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji. Główny Sztab Policji KGP kieruje naszych policjantów do realizacji zadań w krótszych przedziałach czasowych czego przykładem jest zabezpieczenie na terenie Włoch „Jubileuszu Rządów” oraz „Jubileuszu Światowych Dni Młodzieży”. Polska Policja w bieżącym sezonie letnim skierowała do realizacji zadań w formie patroli międzynarodowych 25 policjantów z samej Komendy Głównej Policji, jak i garnizonów: śląskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz stołecznego.

Nadinsp. Roman Kuster podczas spotkania podkreślił, że priorytetem polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, zaś wspólne patrole międzynarodowe są jej modelowym urzeczywistnieniem. Pan Komendant podkreślił, że wbrew pozorom jest to bardzo ciężka służba, albowiem w praktyce jest to służba całodobowa, wymagająca nie tylko zaangażowania, ale również długotrwałej rozłąki z rodziną i bliskimi. Stąd do zebranych skierował słowa uznania za prezentowaną postawę i profesjonalizm. Dodał, iż współpraca ta została dostrzeżona nie tylko przez przedstawicieli chorwackiej, bułgarskiej i włoskiej policji, ale również przez przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych, które wręcz o nią zabiegają. Bardzo istotnym jest aspekt psychologiczny, bowiem na widok polskiego munduru poza granicami kraju poczucie bezpieczeństwa znacznie rośnie u naszych obywateli. Komendant, zwracając się do policjantów stwierdził, że byli najlepszą wizytówką Polskiej Policji. Pan Komendant podkreślił, że jest niezwykle miłe, to iż profesjonalizm polskich policjantów został dostrzeżony nie tylko przez naszych rodaków, ale również przez media zagraniczne, w tym nawet na poziomie ogólnokrajowym.

Generał Roman Kuster dziękując zgromadzonym policjantom podkreślił, iż polski mundur policyjny jest już znany nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, ponieważ tego rodzaju współpraca prowadzona jest już od kilkunastu lat. Zawsze jest on kojarzony z profesjonalizmem i niesieniem pomocy zgodnie z mottem polskiej Policji: „Pomagamy i chronimy”.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Pana Komendanta zebranym policjantom listów gratulacyjnych, a obecnym na spotkaniu policjantkom medali okolicznościowych „100 Lat Kobiet w Policji”, po czym nastąpiła robocza dyskusja na temat aspektów współpracy. Policjanci podkreślili, iż w bieżącym sezonie, nasi rodacy nie czynili większych niż inne nacje problemów, a można powiedzieć, że nawet ich skala była zdecydowanie mniejsza. Najczęstsze problemy naszym rodakom sprawiało prawidłowe parkowanie, kolizje drogowe, szkody parkingowe oraz kradzieże kieszonkowe, czy też zagubienia dokumentów. Ze strony naszych rodaków spotykali się z miłym przyjęciem, a wręcz często dochodziło do sympatycznych pogawędek, czy też robienia pamiątkowych fotografii. Dyskusja miała ciekawy przebieg, albowiem część policjantów pełniła w latach ubiegłych służbę w innych krajach i stąd mieli możliwość porównania i przedstawienia specyfiki służby i różnic organizacyjno-prawnych. Zapewnili również, iż poziom organizacyjny i wyposażenia polskich policjantów nie odbiega, a nawet przewyższa poziom policji innych państw europejskich.

Policjanci podkreślili modelową współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi zarówno w Chorwacji, Bułgarii, jak i we Włoszech, z której personelem pozostawali w stałym, bezpośrednim kontakcie roboczym.

Kończąc spotkanie I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster podkreślił, że tego rodzaju współpraca będzie nie tylko kontynuowana, ale i w dalszym ciągu rozszerzana, albowiem takie są oczekiwania nie tylko policji innych państw, ale przede wszystkim naszych obywateli. Obecnych policjantów poprosił o aplikowanie do kolejnych tego rodzaju przedsięwzięć w przyszłym sezonie.

(Biuro Prewencji KGP)