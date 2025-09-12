PGE i Policja z porozumieniem o współpracy w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej Data publikacji 12.09.2025 Powrót Drukuj Wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej oraz edukacja w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa publicznego to główne założenia podpisanego dziś porozumienia między Polską Grupą Energetyczną a Policją.

Przez najbliższe 5 lat, na mocy podpisanego dziś porozumienia, PGE oraz Policja będą ramię w ramię dbać o zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa kluczowej infrastruktury energetycznej, mającej strategiczne znaczenie dla polskiego państwa. Współpraca umożliwi wymianę doświadczeń i wiedzy o pojawiających się zagrożeniach, co pozwoli skutecznie reagować na różnorodne niebezpieczeństwa.

Co ważne, podpisane porozumienie otwiera możliwość współpracy z Policją nie tylko dla PGE S.A., ale także dla innych spółek z Grupy PGE.

Bezpieczeństwo energetyczne to jeden z kluczowych filarów stabilnego państwa. W obecnym trudnym geopolitycznie momencie wspólne działania instytucji państwowych są nie tylko wartością samą w sobie, ale przede wszystkim koniecznością. Podpisane dziś porozumienie z Komendantem Głównym Policji pokazuje, że skuteczna ochrona kluczowej infrastruktury to odpowiedzialność, którą potrafimy realizować wspólnie, z pełną świadomością, że stawką jest bezpieczeństwo naszych obywateli i polskiej gospodarki. Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Dariusz Marzec

W wyniku zawartego porozumienia Policja zyska możliwość prowadzenia warsztatów i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Policji w obiektach należących do PGE S.A. Zapoznanie się z infrastrukturą PGE S.A. ułatwi Policji przygotowanie się do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i zwiększy świadomość w zakresie możliwych zagrożeń.

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli wymaga dziś wielowymiarowych działań: ochrony kluczowych obiektów, ale także konsekwentnego rozwijania kompetencji i świadomości w zakresie potencjalnych ryzyk, zarówno wśród funkcjonariuszy, jak i całego społeczeństwa. Dzięki współpracy z PGE S.A. Policja zyskuje dostęp do infrastruktury o strategicznym znaczeniu, co pozwala na prowadzenie warsztatów i treningów podnoszących gotowość do reagowania na różnorodne wyzwania. To połączenie wiedzy, praktyki i edukacji stanowi fundament skutecznej prewencji i gwarancję, że w obliczu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwo obywateli pozostaje naszym najwyższym priorytetem. Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.