Pobili nastolatków. Zostali zatrzymani Data publikacji 09.09.2025 Powrót Drukuj Wodzisławscy kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 17 i 18 lat, którzy podczas dożynek pobili czterech nastolatków. Jeden z pobitych nastolatków doznał poważnych obrażeń ciała. Zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w pobiciu, dopuszczając się przy tym występku o charakterze chuligańskim, za co grozi im surowsza kara.

W nocy z 30 na 31 sierpnia, podczas imprezy dożynkowej w Radlinie doszło do pobicia grupy nastolatków. Napastnicy mieli ich zaczepić, a następnie zaatakować. Poszkodowany 17-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego z poważnymi obrażeniami głowy oraz ogólnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Jego znajomy, 18-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego doznał obrażeń brody wymagających interwencji chirurgicznej i ogólnych obrażeń ciała. Dwaj pozostali 17-latkowie nie odnieśli poważniejszych obrażeń ciała.

Wodzisławscy kryminalni ustalili i zatrzymali sprawców tego pobicia. Dwaj mieszkańcy Radlina, 17-latek i 18-latek usłyszeli już zarzut pobicia wspólnie i w porozumieniu 18-latka oraz trzech 17-latków. Przestępstwo to zostało zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim. Decyzją prokuratora zostali oni objęci policyjnym dozorem, mają zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.

Policyjne postępowanie ma wyjaśnić dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Kodeks karny za udział w bójce lub pobiciu przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Kara może być surowsza w przypadku czynu o charakterze chuligańskim.

( KWP w Katowicach / kc)