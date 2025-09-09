Podszyli się pod administratorów - wpadli w ręce kryminalnych Data publikacji 09.09.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Jaworzna zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież rozbójniczą metodą „na pracownika administracji”. Sprawcy podając się za kontrolerów liczników wody weszli do mieszkania starszej kobiety i ukradli jej gotówkę oraz biżuterię. Mundurowi namierzyli oszustów na terenie Tychów i doprowadzili ich do prokuratury. Za popełnione czyny grozi im kara nawet do 10 lat więzienia.

8 sierpnia br. w Jaworznie, przy ul. Królowej Jadwigi, dwóch mężczyzn działając wspólnie i w porozumieniu dopuściło się kradzieży rozbójniczej na szkodę starszej mieszkanki miasta. Podszywając się pod pracowników administracji przekonali pokrzywdzoną, by wpuściła ich do mieszkania pod pretekstem sprawdzenia liczników wody. Gdy jeden ze sprawców zajmował kobietę rozmową, drugi w tym czasie kradł jej mienie. Przy próbie ucieczki 30-latek użył wobec kobiety przemocy, tym samym umożliwiając sobie drogę do wyjścia. Łupem złodziei padły pieniądze, zegarek i biżuteria o łącznej wartości ponad tysiąca złotych.

Do akcji wkroczyli kryminalni. Z ich ustaleń wynikało, że sprawcy mogą działać na terenie Tychów. Namierzyli pojazd, którym poruszali się sprawcy i zatrzymali obu mężczyzn - mieszkańców województwa małopolskiego. 31-letni mieszkaniec Andrychowa dodatkowo prowadził samochód pomimo aktywnego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Obaj zostali osadzeni w policyjnym areszcie, a następnego dnia policjanci doprowadzili ich do prokuratury.

30-latek usłyszał zarzut za kradzież rozbójniczą ( art. 281 kk. ), natomiast jego 31-letni wspólnik odpowie nie tylko za współudział w kradzieży, ale również za kierowanie pojazdem pomimo aktywnego zakazu sądowego. Za popełnione czyny grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy - uważajmy na oszustów!

Przypominamy, że sprawcy coraz częściej podszywają się pod pracowników administracji, wodociągów, gazowni czy innych instytucji, aby wejść do mieszkań i okraść domowników. W takich sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność - w razie wątpliwości zweryfikujmy tożsamość dzwoniąc do administracji budynku lub bezpośrednio na numer alarmowy 112.

Pamiętajmy, aby nigdy nie ufać osobom, które pod pretekstem kontroli liczników, naprawy instalacji czy wręczenia rzekomej przesyłki próbują wejść do naszego mieszkania. Nieznajomych nie wpuszczajmy do środka, a jeśli sytuacja budzi niepokój - od razu poinformujmy Policję.

Zachowajmy czujność i ostrzeżmy także swoich najbliższych, szczególnie osoby starsze, które najczęściej padają ofiarą takich przestępstw. Nasza ostrożność i szybka reakcja mogą uchronić przed stratami finansowymi, a przede wszystkim przed zagrożeniem bezpieczeństwa.