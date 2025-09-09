Policjanci kolejny raz udaremnili próbę oszustwa metodą „na wypadek”. Zatrzymali „odbieraka” i odzyskali skradzioną seniorce gotówkę Data publikacji 09.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji współpracując z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zatrzymali 23–letniego mieszkańca Bytomia. Mężczyzna jest podejrzany o współudział w oszustwach na szkodę seniorów metodą „na wypadek”. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim ponad 30 tys. zł. To drugie zatrzymanie tzw. odbieraka w ostatnim czasie w powiecie oświęcimskim.

Do oszustwa doszło w środę, 03.09.br.. 77-letnia mieszkanka Oświęcimia odebrała telefon od kobiety, podającej się za jej córkę. Przekazała ona, że spowodowała poważny wypadek drogowy i została zatrzymana. By odzyskać wolność musi wpłacić kaucję. Przekazała również, że po odbiór gotówki ma przyjechać jej znajomy. Seniorka uwierzyła w tę wymyśloną historię. Nie dzwoniąc do córki, ani do innych osób z rodziny, przygotowała pieniądze na rzekomą kaucję. Po gotówkę przyjechał młody mężczyzna, któremu wręczyła blisko 34 tys. zł.

Chwilę później „odbierak” został zatrzymany przez oświęcimskich kryminalnych. Był to 23-letni mieszkaniec Bytomia. Policjanci odzyskali pieniądze, które w wyniku oszustwa utraciła 77-latka. Zatrzymany mężczyzna trafił do oświęcimskiej komendy Policji, w związku z podejrzeniem dokonania oszustwa.

W piątek, 05.09.2025 r., podejrzewany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał zarzut prokuratorski. Ponadto prokurator zwrócił się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. Sędzia po zapoznaniu się z materiałami sprawy, przychylił się do wniosku prokuratora, wydając postanowienie o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanego o oszustwo. 23-latek wprost z sali sądowej został przewieziony i osadzony w jednym z zakładów karnych.

Policjanci ustalili, że zatrzymany 23-latek może mieć związek z kilkoma innymi podobnymi przestępstwami, dokonanymi na terenie Polski. Funkcjonariusze ustalają również pozostałych sprawców, z którymi mężczyzna działał. Za oszustwo grozi kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Przypominamy zwroty, jakimi posługują się oszuści podczas rozmowy telefonicznej. Przeczytaj, zapamiętaj i nie daj się okraść.

Oszustwo metodą „na wnuczka”

„Dziadku, pilnie potrzebuję pieniędzy, pożyczysz mi? Po pieniądze zgłosi się mój dobry znajomy”.

Oszustwo metodą „na wypadek”

„Babciu, proszę Cię pomóż mi, miałam wypadek drogowy, potrąciłam kobietę. Pilnie potrzebuję pieniędzy, aby załatwić sprawę”. Zgłosi się po nie policjant w cywilu”.

Oszustwo „na policjanta” lub „na prokuratora”

„Prowadzimy działania przeciwko sprawcom napadającym na starsze osoby. Już wkrótce planują okraść właśnie panią. Pani pomoc jest niezbędna. Proszę o przygotowanie gotówki. My ją zabezpieczymy, a po całej akcji zwrócimy”.

Oszustwo na „pracownika banku”

„Oszuści włamali się na Pana konto bankowe. Próbują przelać pieniądze i zaciągnąć na Pana kredyt. Operacja została zablokowana, lecz Pana oszczędności nadal są zagrożone. Pieniądze pilnie trzeba przelać na konto bezpieczne lub wpłacić je we wpłatomacie”.

Pamiętaj! Kiedy w słuchawce telefonu usłyszysz podobne słowa, zachowaj czujność i zdrowy rozsądek. Miej pewność, że dzwonią do Ciebie oszuści. Nie ulegaj presji czasu, którą na Tobie będą wywierać sprawcy. Natychmiast rozłącz się i sam skontaktuj się z rodziną lub Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobie obcej, nie wpłacaj pieniędzy na nieznane konto.

W zainteresowaniu sprawców oszustw są seniorzy posiadający telefony stacjonarne. Prosimy wszystkich mieszkańców, aby porozmawiali ze swoimi bliskimi i przestrzegli ich przed oszustwami.

Im więcej będzie osób, które znają ich sposoby działania, tym mniej znajdzie się w gronie poszkodowanych.

( KWP w Krakowie / mw)

Film Policjanci kolejny raz udaremnili próbę oszustwa metodą „na wypadek”. Zatrzymali „odbieraka” i odzyskali skradzioną seniorce gotówkę Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci kolejny raz udaremnili próbę oszustwa metodą „na wypadek”. Zatrzymali „odbieraka” i odzyskali skradzioną seniorce gotówkę (format mp4 - rozmiar 29.79 MB)