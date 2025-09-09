Policjanci udzielili pomocy mężczyźnie z poważnym urazem ręki Data publikacji 09.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej wykazali się profesjonalizmem, udzielając natychmiastowej pomocy mężczyźnie, który doznał ciężkiego urazu ręki.

6 września br. około północy policjanci z Wydziału Prewencji dąbrowskiej komendy zostali skierowani do centrum Radgoszczy, gdzie przechodzień, 22-letni mieszkaniec powiatu, potknął się i nieszczęśliwie upadł na witrynę sklepową. W wyniku tego zdarzenia rozbita szyba zraniła mężczyźnie prawą rękę, powodując intensywne krwawienie.

Funkcjonariusze bardzo szybko i sprawnie udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej i założyli opaskę uciskową, w celu zatamowania krwotoku. Do momentu przyjazdu zespołu medycznego policjanci monitorowali stan poszkodowanego mężczyzny.

Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. W opinii medyków udzielona przez funkcjonariuszy pomoc uratowała mężczyźnie życie.