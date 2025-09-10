Życie warte rozmowy: Policja na pierwszej linii frontu walki o życie Data publikacji 10.09.2025 Powrót Drukuj 10 września obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. To data, która ma na celu przede wszystkim intensywną edukację i podnoszenie świadomości na temat jednego z najpoważniejszych problemów społecznych. Ustanowiony w 2003 roku przez Międzynarodowe Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom (IASP) we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), dzień ten ma jeden, nadrzędny cel: pokazać, że życie jest bezcenną wartością, o którą warto walczyć.

Każdego dnia w Polsce około 14 osób odbiera sobie życie, prawie 30 podejmuje próby samobójcze, a wśród nich jest sześć osób poniżej 19 roku życia. Te statystyki są alarmujące i pokazują, jak bardzo potrzebna jest zmiana podejścia do zdrowia psychicznego. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom ma za zadanie przełamać milczenie i tabu, które wciąż otaczają ten temat, zachęcając do otwartości i poszukiwania wsparcia.

Policjanci jako pierwsi interwenci

W trosce o ludzkie życie policjanci, strażacy i inni funkcjonariusze odgrywają kluczową rolę. Często to oni jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia, gdzie życie i zdrowie człowieka jest zagrożone. Z tego powodu są nazywani „pierwszymi interwentami”. Ich zadaniem jest nie tylko ochrona porządku publicznego, ale przede wszystkim ratowanie osób w kryzysie.

Interwencje dotyczące prób samobójczych są niezwykle trudne. Wymagają od funkcjonariuszy nie tylko szybkiego działania i podejmowania decyzji pod presją, ale także umiejętności prowadzenia trudnej rozmowy. Każda sytuacja jest inna, a policjant musi elastycznie dostosować swoje działania do zastanych okoliczności, zachowując przy tym zimną krew i wykazując się empatią.

Jak możemy pomóc?

Zapobieganie samobójstwom to zadanie dla całego społeczeństwa. Choć rola Policji jest nieoceniona, każdy z nas może pomóc, oferując wsparcie i pierwszą pomoc emocjonalną. Pierwsza pomoc emocjonalna obejmuje cztery ważne zasady, które może zastosować każdy: ZAUWAŻ – ZAPYTAJ – ZAAKCEPTUJ – ZAREAGUJ

Jeśli wiesz, że ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje pomocy, pamiętaj o profesjonalnych źródłach wsparcia:

Bezpłatne telefony zaufania zapewniają anonimową pomoc 24 godziny na dobę.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Uratować osobę, która chciała odebrać sobie życie, to nie tylko uratować jej ciało, ale także odnaleźć w niej wolę życia i nadzieję. Życie jest bezcenną wartością i warto o nie walczyć. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom to wezwanie do większej empatii, uwagi i wrażliwości na cierpienie innych. Pamiętajmy: życie jest warte rozmowy.

(Biuro Prewencji KGP )