Polkowiccy funkcjonariusze ratowali mężczyznę, który nagle osunął się na ziemię Data publikacji 09.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z polkowickiej patrolówki przeprowadzili skuteczną reanimację mężczyzny, który na ich oczach osunął się na ziemię, stracił przytomność i przestał oddychać. Funkcjonariusze, mimo że byli w trakcie doprowadzenia osoby zatrzymanej, podjęli kolejną interwencję, podczas której wymiennie prowadzili czynności ratownicze i sprawowali nadzór nad zatrzymanym, jednocześnie walcząc do przyjazdu karetki pogotowia o życie potrzebującego mężczyzny.

W policyjnej służbie może wydarzyć się wiele niespodziewanych sytuacji, gdy szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy decyduje o czyimś "być albo nie być". Z taką sytuacją zmierzyli się polkowiccy policjanci, którzy wraz z zatrzymanym w radiowozie, zmierzali do komendy powiatowej w Lubinie.

Policjanci byli już blisko celu, gdzie miała trafić doprowadzana i zatrzymana przez nich kilkanaście minut wcześniej osoba. Funkcjonariusze ani przez moment jednak nie stracili czujności wobec możliwości zaistnienia innych wydarzeń. Jeszcze w radiowozie zauważyli około 60-letniego mężczyznę, który nieopodal jednego z lubińskich przystanków autobusowych przewrócił się na ziemię i przestał dawać jakiekolwiek oznaki życia. Patrolowcy natychmiast ruszyli z pomocą i na zmianę podejmowali czynności ratownicze wobec nieprzytomnego mężczyzny, u którego podczas wywiadu ratowniczego zauważyli zasinienie skóry na twarzy, a ostatecznie nie wyczuli pulsu.

Mundurowi jeszcze przed przybyciem ratowników udrożnili drogi oddechowe i przywrócili funkcje życiowe poszkodowanego. Po przyjeździe ratowników wrócili do swoich pierwotnych czynności i bezpiecznie zakończyli wcześniej rozpoczęte doprowadzenie osoby zatrzymanej.

Kiedy zagrożone jest życie, liczą się sekundy, ponieważ szybka reakcja i prawidłowo udzielona pierwsza pomoc mogą decydująco wpłynąć na stan zdrowia poszkodowanego.

Pamiętajmy, że w sytuacji kryzysowej, kiedy liczy się każda sekunda, podstawowa wiedza i umiejętność szybkiego reagowania są nieocenione i mogą uratować czyjeś życie.