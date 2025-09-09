Pościg za kierowcą fiata, który nie zatrzymał się do kontroli i stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym Data publikacji 09.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z lęborskiej drogówki zatrzymali po pościgu kierującego fiatem ducato 52-latka. Mężczyzna uciekał przed mundurowymi bo poruszał się niedopuszczonym do ruchu autem, do którego były przytwierdzone tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu. Chcąc uniknąć kontroli z dużą prędkością jechał po drogach gminy Wicko, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym samym czasie na torze jego jazdy odbywał się rajd rowerowy.

W sobotę, 06.09.2025 r., około godziny 13:00 w Szczenurzy (gmina Wicko) policjanci ruchu drogowego, zabezpieczający trasę rajdu rowerowego odbywającego się na terenie gminy, zwrócili uwagę na kierowcę fiata ducato, który na widok radiowozu zawrócił. Podejrzewając, że kierowca może być nietrzeźwy mundurowi pojechali za nim i nadali mu sygnały błyskowe i dźwiękowe nakazujące mu zatrzymanie się do kontroli. Kierowca nie zareagował na sygnały, przyspieszył i z dużą prędkością zaczął uciekać, wielokrotnie zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu i stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Uciekał w kierunku Sarbska. Mundurowi kontynuując pościg byli w stałym kontakcie z dyżurnym i innym funkcjonariuszem, który na wysokości skrętu do jeziora Czarne również zabezpieczał trasę rajdu. Ten policjant w porę powstrzymał rowerzystów i pieszych przed niebezpieczeństwem i widząc zbliżającego się z dużą prędkością fiata, nadał tarczą sygnał do zatrzymania się. Kierowca nie zareagował również na ten sygnał, więc funkcjonariusz włączył się do pościgu. W Ulinii fiat wjechał w drogę leśną, zatrzymał się, a kierowca kontynuował ucieczkę pieszo, nie reagując na wezwania do zatrzymania się. Policjanci dogonili go i obezwładnili. Okazało się, że to 52-letni mieszkaniec Lęborka, który uciekał, bo chciał uniknąć odpowiedzialności karnej za to, że jechał autem niedopuszczonym do ruchu, nieubezpieczonym i z przytwierdzonymi tablicami rejestracyjnymi przypisanymi do innego pojazdu. Badanie alkotestem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Negatywny był również wynik przeprowadzonego badania narkotestem.

Policjanci zatrzymali 52-latka i zabezpieczyli do celów procesowych fiata, którym kierował. Mężczyzna stracił prawo jazdy i usłyszał dwa zarzuty przestępstw: niewykonania polecenia zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej oraz używania tablic rejestracyjnych nie przypisanych do pojazdu, na którym je umieszczono. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. 52-latek odpowie też za szereg wykroczeń w ruchu drogowym, za które „uzbierał” ponad 70 punktów karnych. Grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna, która na drodze postępowania sądowego może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Mężczyzna musi się też liczyć z inną dolegliwością finansową w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych oraz karą za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu.