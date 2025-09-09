Zwalczamy przestępczość akcyzową Data publikacji 09.09.2025 Powrót Drukuj Ponad 500 kg krajanki tytoniowej oraz blisko 6,5 t liści tytoniu, profesjonalny sprzęt do jego przetwarzania oraz zatrzymani sprawcy - to efekt działań funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, których podczas realizacji wspierali policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego w tej sprawie wynosi blisko 4,5 mln zł.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu otrzymali informację, że w jednym z magazynów na terenie Kalisza może być prowadzona nielegalna działalność związana z przetwarzaniem i magazynowaniem wyrobów tytoniowych. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, ich podejrzenia potwierdziły się. W jednym z pomieszczeń ujawnili kartony, w których znajdował się susz roślinny w postaci liści tytoniu oraz maszynę do jego przetwarzania i suszenia. W tym samym pomieszczeniu, na podłodze suszyła się gotowa krajanka tytoniowa.

Policjanci, którzy jako jedni z pierwszych dojechali na miejsce podejrzewali, że w pomieszczeniach mogą ukrywać się osoby, które zajmowały się nielegalną produkcją. Podczas przeszukania pomieszczeń funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden z nich ukrył się w szafce ubraniowej, natomiast drugi za kominem na strychu. Okazało się, że to dwaj mieszkańcy Kalisza wieku 44 i 50 lat. Obaj trafili do pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Podczas działań kaliscy policjanci wspierani przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, zabezpieczyli łącznie blisko 6,5 t liści tytoniu oraz 500 kg gotowej krajanki tytoniowej. Do policyjnego depozytu trafił również sprzęt ujawniony na miejscu przestępstwa, w tym w pełni profesjonalna maszyna służąca do cięcia i suszenia krajanki tytoniowej oraz wózek widłowy.

Zatrzymani w tej sprawie mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Odpowiedzą m.in. za nielegalną produkcję i przechowywanie wyrobów tytoniowych nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy. Za tego typu przestępstwa grozi im kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci skierowali do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Prokurator, po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 44 i 50-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.