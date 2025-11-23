Pamiętamy! Data publikacji 23.11.2025 Powrót Drukuj Nasz Kolega aspirant sztabowy Mateusz Biernacki zginął na służbie rok temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

ASPIRANT SZTABOWY BIERNACKI MATEUSZ

ur. 1990 r. – zm. 2024 r.

referent Ogniwa Patrolowego I Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komisariatu Policji Warszawa Targówek Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI

Służbę w Policji rozpoczął 12 kwietnia 2016 r. na stanowisku kursanta Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. W grudniu 2017 r. został mianowany na stanowisko policjanta ogniwa patrolowego IV Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komisariatu Policji Warszawa Targówek. Od lutego 2020 r. pełnił służbę w pionie kryminalnym, najpierw w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, a następnie w Wydziale Kryminalnym Komisariatu Policji Warszawa Targówek. W kwietniu 2022 r. został mianowany na stanowisko referenta Ogniwa Patrolowego I Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego w tej jednostce.

Był policjantem odpowiedzialnym. Rzetelnie i wzorowo wykonywał powierzone obowiązki. Służba była jego pasją, którą umiejętnie godził z życiem rodzinnym. Niósł pomoc potrzebującym i chronił innych. W codziennej służbie wykazywał się zaangażowaniem i kreatywnością, a dzięki wiedzy i doświadczeniu przyczynił się do wielu sukcesów w walce z przestępczością. Za sumienność oraz profesjonalne podejście do realizacji zadań służbowych wielokrotnie wyróżniany nagrodami motywacyjnymi.

23 listopada 2024 r. w trakcie pełnienia służby w Warszawie, podczas interwencji dotyczącej zakłócania porządku publicznego przez agresywnego mężczyznę, wskutek tragicznego zbiegu okoliczności, został postrzelony z broni służbowej. Pomimo natychmiastowej pomocy i przewiezienia do szpitala zmarł w wyniku poniesionych obrażeń.

Pośmiertnie mianowany na stopień aspiranta sztabowego Policji, a także odznaczony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz „Medalem imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja”.