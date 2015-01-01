XXXVIII rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX w Kosowie Powrót Drukuj Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w dniu 9 września br. przeprowadził kolejną rotację Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX Kosowo).

Policjanci XXXVIII zmiany JSPP zastąpili policjantów powracających po dziewięciu miesiącach służby na terenie Kosowa. Transport odbył się wyczarterowanym lotem cywilnym, z lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W uroczystym pożegnaniu funkcjonariuszy wylatujących do Kosowa wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji insp. Ireneusz Sieńko oraz Komendant Komisariatu Portu Lotnicznego Policji mł. insp. Ewa Kaim.

W swoim wystąpieniu nadinsp. Roman Kuster podkreślił ważną rolę JSPP w kształtowaniu stabilizacji i pokoju oraz poczucia bezpieczeństwa obywateli Kosowa. Podkreślił również trudny charakter misji, który wymaga pełnego zaangażowania i profesjonalizmu w reprezentowaniu Policji poza granicami kraju. Ponadto Komendant życzył wszystkim funkcjonariuszom spokojnej służby i sprostania zadaniom wynikającym z trudnej sytuacji geopolitycznej w regionie.

Opuszczająca kraj zmiana JSPP składa się ze 105 policjantów, którzy zostali wyselekcjonowani podczas wieloetapowego procesu naboru. Funkcjonariusze ci zostali przeszkoleni do zadań w ramach kontyngentów policyjnych we współpracy ze Szkołą Policji w Słupsku. Obowiązki dowódcy XXXVIII zmiany JSPP w Kosowie pełni podinsp. Marceli Abratkiewicz – ekspert Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, natomiast obowiązki Zastępcy Dowódcy objął nadkom. Bogumił Dwojak – Kierownik Sekcji I Wydziału Bojowego V CPKP "BOA".

Polscy policjanci stanowią największą liczebnie grupę narodową wchodzącą w skład misji EULEX. Ich profesjonalizm, zaangażowanie i bezstronność, są wysoko oceniane nie tylko przez władze misji, o czym może świadczyć dwudziesta piąta rocznica obecności polskiej Policji w Kosowie.