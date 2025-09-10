18-latek zatrzymany za oszustwa „na pracownika banku”. Został zatrzymany na gorącym uczynku Data publikacji 10.09.2025 Powrót Drukuj Wrocławscy policjanci zatrzymali 18-letniego mieszkańca Wrocławia podejrzanego o udział w oszustwach, w których podszywał się pod pracownika banku. Młody mężczyzna, działając wspólnie z innymi dotąd nieustalonymi osobami, doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę 114 tysięcy złotych. Funkcjonariusze przypominają i stanowczo podkreślają, że pracownicy banku nigdy nie proszą o podanie kodów BLIK ani o przekazanie gotówki kurierowi!

Schemat działania sprawcy polegał na wprowadzaniu ofiar w błąd co do swojej tożsamości. W części swojego działania nakłonił ofiarę do wygenerowania i przekazania kodów BLIK, które następnie wykorzystywał do wypłat gotówki. Pozostało kwotę odbierał osobiście, podając się za kuriera.

To jednak nie koniec jego przestępczej działalności. 18-latek próbował również wyłudzić kolejną kwotę, tym razem ponad 80 tysięcy złotych. Do tego jednak nie doszło, ponieważ na miejscu interweniowali policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto, którzy przy współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali podejrzanego.

Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec 18-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nadal pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem jego wspólników.

Pamiętajmy, że pracownicy banku nigdy nie proszą o podanie kodów BLIK ani o przekazanie gotówki kurierowi!

Oto kilka podstawowych zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać:

Jeśli odbierzesz podejrzany telefon – natychmiast się rozłącz.

Zawsze zweryfikuj tożsamość rozmówcy kontaktując się z bankiem lub policją.

Ostrzeż swoich bliskich, szczególnie osoby starsze – to one najczęściej padają ofiarami takich oszustw.