Ćwiczenia dowódczo-sztabowe na terenie jednego z gdańskich banków

Do jednej z placówek gdańskiego banku wchodzi mężczyzna, jest agresywny i wulgarny wobec pracowników. Po chwili opuszcza budynek, pozostawiając w jego wnętrzu podejrzany pakunek. Zostaje uruchomiona procedura bezpieczeństwa, ochrona ewakuuje wszystkie osoby przebywające na terenie banku, a na miejsce skierowani zostają policjanci prewencji, ruchu drogowego oraz gdańscy kontrterroryści. Na szczęście to tylko scenariusz przeprowadzonych w miniony piątek ćwiczeń dowódczo-sztabowych.

W ubiegły piątek na terenie jednego z gdańskich banków policjanci brali udział w ćwiczeniach, które miały na celu sprawdzenie skuteczności procedur w przypadku zagrożenia bombowego oraz współpracy pracowników banku, pracowników ochrony, Policji oraz służb ratunkowych.

Scenariusz opracowany był w taki sposób, aby warunki były jak najbardziej zbliżone do realnych. Do placówki banku wszedł mężczyzna, który był wulgarny i agresywny wobec pracowników placówki. Po chwili opuścił budynek, pozostawiając w jego wnętrzu podejrzany pakunek. Zaniepokojeni pracownicy banku natychmiast powiadomili o tym ochronę oraz pomorskich policjantów. W bardzo krótkim czasie wszystkie osoby zostały ewakuowane na bezpieczny teren, a na miejsce przyjechali policjanci.

Mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku zabezpieczyli pobliski teren odsuwając na bezpieczną odległość wszystkie postronne osoby, natomiast policjanci ruchu drogowego zadbali o płynność przejazdu samochodów i skutecznie udrożnili drogę dojazdu służb ratunkowych.

Po chwili na miejsce przyjechali też policyjni kontrterroryści, którzy przy użyciu pojazdu specjalnego TUR zabezpieczyli teren działań. W tym samym czasie saperzy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku rozpoczęli przygotowania do neutralizacji niebezpiecznej paczki. Saper ubrany w specjalistyczny stój, zabezpieczający go przed ewentualnymi obrażeniami wszedł do wnętrza placówki, zlokalizował umieszczony w jej wnętrzu pakunek i podjął decyzję o użyciu robota służącego do transportu i neutralizacji ładunków wybuchowych.

Dzięki doskonałemu wyszkoleniu i umiejętnościom policyjnych pirotechników podejrzana paczka wraz z umieszczonym w niej ładunkiem zostały bezpiecznie przetransportowane i zneutralizowane na zewnątrz budynku.

Tego typu ćwiczenia są doskonałą możliwością do sprawdzenia działania procedur bezpieczeństwa w warunkach zbliżonych do realnych. Dzięki nim wszystkie współpracujące ze sobą służby mogą w bezpiecznych warunkach doskonalić zachowania i współpracę w sytuacjach kryzysowych.