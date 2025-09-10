Internetowy zysk okazał się oszustwem. 76-latek stracił ponad 10 tys. zł Data publikacji 10.09.2025 Powrót Drukuj Ponad 10 tys. zł stracił mieszkaniec Nowej Soli po tym, jak chciał zainwestować w fikcyjną spółkę. Mężczyzna padł ofiarą manipulacji ze strony przestępców, podających się za konsultantów platformy inwestycyjnej. 76-latek przelał im ponad 10 tysięcy złotych. Policjanci apelują - chęć łatwego i szybkiego zysku często kończy się utratą sporej gotówki. Pamiętajmy, że to czy jesteśmy bezpieczni w sieci, zależy w dużej mierze od nas samych!

Pomimo prowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej aktywności oszustów w sieci, niestety nadal zdarzają się przypadki wykorzystywana łatwowierności osób, które chcą zainwestować swoje pieniądze. Na portalach społecznościowych można znaleźć fałszywe ogłoszenia o możliwości szybkiego zysku poprzez różne inwestycje. Oszuści wykorzystują nazwy i logo znanych firm. Obiecują szybki i duży zysk zainwestowanych pieniędzy. Zanim wpłacisz zastanów się czy warto. Przekonał się o tym 76-latek, który złożył zawiadomienie o popełnionym oszustwie na jego szkodę. Zrelacjonował, że znalazł w Internecie ogłoszenie o możliwości zainwestowania pieniędzy. Wskazany w ogłoszeniu link przekierował go na stronę firmy. Następnym krokiem było podanie swoich danych, co pokrzywdzony uczynił. Po chwili skontaktował się z nim telefonicznie konsultant i zaproponował mu założenie konta do inwestowania. Mężczyzna się zgodził i rozpoczął inwestowanie. Tym sposobem uszczuplił swój budżet o ponad 10 tys. zl.

Musimy pamiętać, że Internet to nie tylko nieograniczone źródło informacji i rozrywki, ale także miejsce, w którym występuje wiele zagrożeń. Oszustwa w sieci to poważne zagrożenie dla finansów osób korzystających z internetowych kont bankowych, portali społecznościowych czy skrzynek e-mail. Przypominamy, że pomysłowość oszustów nie ma granic. Przestępcy idąc z duchem czasu tworzą strony internetowe łudząco podobne do dobrze nam znanych witryn. Policjanci apelują, aby zwracać uwagę na każdy nawet najdrobniejszy szczegół. Czasami jest to pojedyncza litera w adresach lub nazwach portali. Podobnie jeśli nieznajoma osoba podsyła nam link, który przekierowuje nas na stronę gdzie mamy podać swój numer konta i kod autoryzacji. Nie róbmy tego! Bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom. Czytajmy dokładnie komunikaty przychodzące na telefon podczas każdej transakcji. Taka forma kontaktu może się okazać zwykłym oszustwem.

Policjanci przypominają wszystkim użytkownikom komputerów, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń z dostępem do Internetu o kilku ważnych kwestiach:

Pilnujmy swoich haseł dostępowych i pamiętajmy, aby wprowadzone hasła nie były możliwe do odszyfrowania przez osoby nieupoważnione. Dla bezpieczeństwa zmieniajmy je, nie rzadziej niż zaleca to administrator;

Pamiętajmy o wylogowaniu się z aplikacji za każdym razem po zakończeniu jej użytkowania;

Nie otwierajmy maili od nieznanych nam nadawców, a co najważniejsze zawartych w nich załączników;

Oszuści często podszywają się pod witryny banków lub popularnych portali aukcyjnych i społecznościowych;

Pamiętajmy, aby nie wpisywać w przypadku wystąpienia wątpliwości swojego loginu oraz hasła;

Nie instalujmy podejrzanych aplikacji, które żądają dostępu do danych z naszego konta bankowego, czy kart kredytowych;

Nie otwierajmy linków wysyłanych od osób nam nieznanych. Mogą „zainfekować” nasz komputer bądź telefon, a dzięki którym oszuści przejmą kontrolę nad naszym kontem bankowym;

Kolejny raz apelujemy o ostrożność i rozsądek w podejmowaniu decyzji finansowych!