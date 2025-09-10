"Odbierak" zatrzymany przez kryminalnych Data publikacji 10.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali mężczyznę podejrzanego w sprawie oszustwa metodą „na policjanta”. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej policjanci namierzyli mężczyznę pełniącego rolę odbieraka i już kolejnego dnia od momentu oszustwa zatrzymali go w jednym z poznańskich hoteli. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec zatrzymanego 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

2 września br. policjanci z Komisariatu Policji Poznań Wilda przyjęli zawiadomienie w sprawie oszustwa na tzw. legendę, w tym przypadku „na policjanta”. Tego dnia 81-letnia mieszkanka Poznania odebrała telefon, a w słuchawce usłyszała męski głos. Osoba po drugiej stronie przedstawiła się jako funkcjonariusz Policji, następnie słuchawkę przejął „prokurator”. Seniorka została poinformowana o konieczności wzięcia udziału w akcji policyjnej, której celem jest zatrzymanie przestępców podających się za pracowników Poczty Polskiej. Głos w słuchawce cały czas podkreślał, żeby pozostać na linii i się nie rozłączać. Podkreślał także konieczność szybkiego działania, wywoływał presję czasu. W końcu namówił on pokrzywdzoną do przekazania „kurierowi” pieniędzy w wysokości ponad 61 tysięcy złotych.

Seniorka myśląc, że działa w słusznej sprawie, na polecenie oszustów przygotowała pieniądze, spakowała je i osobiście przekazała kurierowi, który pojawił się przed drzwiami jej mieszkania. Kiedy 81- latka zorientowała się, że nie bierze udziału w żadnej policyjnej akcji było już za późno. Kobieta opowiedziała swoją historię śledczym.

Sprawą natomiast zajęli się poznańscy kryminalni. Ich praca operacyjna, analiza materiału dowodowego oraz skrupulatne działania przyniosły oczekiwany efekt. Już kolejnego dnia, 3 września, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali podejrzewanego o uczestnictwo w opisanym powyżej procederze. "Odbierak", który zjawił się u seniorki i zabrał uszykowane pieniądze został zatrzymany na terenie jednego z poznańskich hoteli. W momencie zatrzymania mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało, wcześniej był karany za kradzież z włamaniem.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzut oszustwa. Na wniosek prokuratora postanowieniem sądu zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. Postępowanie ma charakter rozwojowy. Podejrzanemu grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności. O jego losie zadecyduje sąd.

Aby nie stać się ofiarą oszustów musimy działać rozważnie i nie ulegać emocjom. Należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób, które dzwoniąc, podszywają się pod bliskich, policjantów, lekarzy, pracowników banku czy innych instytucji. Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś zasłaniając się pośpiechem ponagla nas do szybkiego podjęcia ważnych finansowych decyzji. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach telefonicznie! NIGDY też nie proszą o przekazywanie pieniędzy.