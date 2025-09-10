Jechała znacznie za szybko - swoją podróż zakończyła dachowaniem Data publikacji 10.09.2025 Powrót Drukuj O wielkim szczęściu może mówić młoda kierująca, której pojazd dachował wczoraj na drodze wojewódzkiej 901 w Bzinicy Starej. Mimo poważnie wyglądającego zderzenia wyszła z samochodu cało i nie odniosła obrażeń. Przyczyną tego zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. W ramach ogólnopolskiej kampanii PZU i polskiej Policji pn. „Mistrzu Zwolnij" ponownie apelujemy o rozsądek i ostrożność za kierownicą!

Do zdarzenia doszło we wtorek (09.10) około godz. 6.30 na drodze wojewódzkiej 901 w miejscowości Bzinica Stara. Jak wynika z ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierująca osobowym oplem, 22-letnia mieszkanka powiatu oleskiego nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku drogi wpadła w poślizg. Następnie zjechała na przeciwległy pas ruchu i wjechała do rowu, gdzie jej pojazd dachował. 22-latka została uwięziona w aucie. Czynności na miejscu zdarzenia wykonywali policjanci ruchu drogowego, a także funkcjonariusze straży pożarnej, którzy wydostali kierującą z samochodu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Na szczęście kobiecie nic się nie stało.

W ramach akcji „Mistrzu Zwolnij" po raz kolejny przypominamy o konieczności dostosowania prędkości do warunków na drodze oraz podejmowania rozsądnych decyzji za kierownicą. Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozsądek i kulturę jazdy. Zadbajmy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło blisko 1 900 osób, zaś tegoroczne wakacje przyniosły niemal 350 ofiar śmiertelnych. Partnerem kampanii jest polska Policja.