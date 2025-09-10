Pościg ulicami Stargardu zakończony przed komendą Policji Data publikacji 10.09.2025 Powrót Drukuj Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące w areszcie spędzi 38-letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza stargardzkiej Policji. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów, w tym m. in. dotyczących czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego oraz kradzieży. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

29 sierpnia 2025 roku podczas patrolu funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie zauważyli mężczyznę podejrzewanego o kradzież samochodu. Gdy funkcjonariusze podeszli do mężczyzny, ten zamknął się w środku swojego samochodu i nie reagował na wydawane polecenia. W pewnym momencie uruchomił silnik i wykonał manewr cofania w kierunku jednego z policjantów, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Kierowca nie zaprzestał ucieczki i ruszył ulicami miasta. Policjanci natychmiast rozpoczęli pościg, w którym uczestniczyło kilka patroli. Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany, gdy próbował przejechać obok komendy Policji, gdzie mundurowi zablokowali wszystkie możliwe drogi ucieczki.

Mężczyzna decyzją sądu trafił do aresztu, gdzie spędzi trzy miesiące. Odpowie nie tylko za kradzieże, ale także za niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego i za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.