MISTRZU! ZWOLNIJ! Apel do motocyklistów Data publikacji 10.09.2025 Powrót Drukuj Każdy z nas, pieszy, rowerzysta, kierowca, ma wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Wystarczy moment nieuwagi, chwila brawury, by podróż zakończyła się tragedią. Niestety, ostatnie dni pokazały nam, jak życie jest kruche. Trzy dni – trzy ofiary śmiertelne na motocyklu. Wypadków było więcej. Po raz kolejny przypominamy o podstawowych zasadach bezpiecznej jazdy.

Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło w powiatach milickim, ząbkowickim oraz trzebnickim. To tylko trzy dni, a aż trzy ofiary śmiertelne. Wypadków motocyklistów w ostatnich dnach było znacznie więcej.

Motocykl daje wolność, ale wymaga odpowiedzialności.

W sezonie letnim kierowcy tych jednośladów są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwa. Brak karoserii, mniejsza stabilność przy dużych prędkościach i ograniczona widoczność przez innych kierowców sprawiają, że nawet drobny błąd może skończyć się tragicznie.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpiecznej jazdy motocyklem:

Dostosuj prędkość do warunków na drodze. Łuk, zjazd, mokra nawierzchnia wymagają zmniejszenia prędkości.

Zawsze miej na sobie kompletny strój ochronny. Kask to podstawa, ale liczy się też kurtka, rękawice i buty.

Nie przeceniaj swoich umiejętności, niektóre motocykle mają ogromną moc, która w niewłaściwych rękach staje się zagrożeniem.

Obserwuj drogę, analizuj sytuację i zostaw sobie margines błędu. Nie jesteś sam na trasie, a w domu czeka na Ciebie rodzina.

Motocykl to pasja, styl życia, adrenalina – ale przede wszystkim odpowiedzialność za siebie i innych. Bezpieczeństwo to nie przypadek. To decyzje, które podejmujemy przed każdą podróżą.

Życie to najcenniejsze co posiadamy. Dbajmy o nie!

Apel do motocyklistów:MISTRZU! ZWOLNIJ!

asp. szt. Monika Kaleta

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu