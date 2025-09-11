Oszukiwali kredytobiorców pośrednicząc w udzielaniu kredytów Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Śląscy policjanci zakończyli postępowanie przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy pod pozorem „pomocy finansowej i oddłużania” oszukali setki klientów na terenie całego kraju. W latach 2015–2017, przy pośrednictwie w udzielaniu kredytów i pożyczek, doprowadzili do zawarcia 427 umów, wyłudzając w ten sposób ponad 15,5 miliona złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli postępowanie przeciwko pięciu osobom w wieku od 35 do 40 lat, które działały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawcy stworzyli sieć punktów pośrednictwa kredytowego i doradztwa finansowego, a swoją działalność reklamowali jako „oddłużeniową”.

Rozprowadzali ulotki i ogłoszenia, kierując ofertę przede wszystkim do osób zadłużonych, obciążonych negatywnymi wpisami w BIK, którym banki odmawiały finansowania. Reklamy zawierały zapewnienia o możliwości uzyskania kredytu mimo trudnej sytuacji finansowej.

Na spotkaniach w siedzibach pośrednictwa doradcy zapewniali, że są w stanie „usunąć złe wpisy” w BIK i „odbudować zdolność kredytową”. Jednocześnie nakłaniali klientów do uiszczania wysokich opłat za swoje usługi. Warunkiem uzyskania środków było także przyprowadzenie „osoby wspomagającej”, kogoś z dobrą historią kredytową, kto formalnie zaciągał kredyt. Według deklaracji oszustów po kilku miesiącach umowa miała zostać przepisana na faktycznego zainteresowanego.

W rzeczywistości klienci podpisywali wiele wniosków kredytowych, często nie wiedząc, co zawierają dokumenty. Z uzyskanych pieniędzy sprawcy tworzyli tzw. „fundusz zabezpieczający”, którym przez pewien czas spłacali raty by ukryć oszustwo i zyskać zaufanie ofiar. Po kilku miesiącach przestawali regulować zobowiązania, a kredytobiorcy nagle dowiadywali się o gigantycznym, niespłaconym długu, który spadał na nich lub na „osobę wspomagającą”.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował policyjny dozór, poręczenia majątkowego i zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Na ujawnionych w toku postępowania i stanowiących własność podejrzanych udziałach w nieruchomościach o wartości blisko miliona złotych ustanowił zabezpieczenie majątkowe.

Oskarżonym, którzy działali w zorganizowanej grupie przestępczej, a dodatkowo z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi kara do 12 lat więzienia.

Przypominamy, że osoby, które utraciły zdolność kredytową, powinny zachować szczególną ostrożność wobec ofert „szybkich kredytów bez BIK” czy „oddłużania”. Tego rodzaju ogłoszenia mogą być próbą oszustwa. Każdy podpisany dokument należy dokładnie przeczytać, a w przypadku wątpliwości skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym z zaufanej instytucji.