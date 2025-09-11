Narada prewencyjna Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Od środy, w murach Szkoły Policji w Słupsku, która w tym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia, odbywa się narada służbowa naczelników Wydziałów Prewencji KWP/KSP oraz przedstawicieli szkół policyjnych z kierownictwem Biura Prewencji KGP. Spotkanie, prowadzone osobiście przez Dyrektora Biura Prewencji KGP insp. Roberta Kumora, towarzyszy finałowi XXIX Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”, największego przedsięwzięcia tego rodzaju w Policji.

W otwarciu narady, moderowanej przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Piotra Lubaszko, uczestniczył również Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotr Cekała.

Zakres tematyczny narady jest bardzo szeroki, jednak w głównej części dotyczy on realizacji zadań przez policjantów pełniących służbę „na ulicy”. Jako pierwsze omówiono funkcjonowanie podstawowych komórek służby prewencyjnej w okresie od stycznia do sierpnia 2025 roku.

Kolejnym zagadnieniem były kwestie związane z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz rola Policji w tym obszarze. Jak podkreślił insp. Robert Kumor, zadania te - z uwagi na obecną sytuację geopolityczną – nabierają szczególnego znaczenia i coraz częściej spoczywają na policjantach służby prewencyjnej, którzy stoją na pierwszej linii kontaktu z cudzoziemcami.



Dyrektor Biura Prewencji KGP przedstawił także działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych oraz podczas obozów harcerskich w okresie wakacyjno-urlopowym 2025 roku.



Policja jako nowoczesna, ogólnokrajowa formacja wymaga wypracowania i przestrzegania odpowiednich rozwiązań organizacyjno-prawnych. Dlatego Biuro Prewencji KGP kładzie nacisk na ustalenia wynikające z bezpośrednich kontaktów z policjantami w jednostkach macierzystych. Takie działania, określane mianem czynności badawczych, mają odmienny charakter od klasycznych czynności kontrolnych.



W ramach tych analiz omówiono między innymi:

oraz zidentyfikowane nieprawidłowości - temat przedstawiła kom. Kinga Wójcikowska, ekspert Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP, przeciwdziałanie przemocy domowej - zagadnienie zaprezentował mł. insp. Piotr Lubaszko, Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

Istotnym obszarem działań prewencji są również poszukiwania osób, zwłaszcza nieletnich i małoletnich. Charakterystykę zmian wynikających z nowego zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z 29 lipca 2025 roku przedstawiła asp.szt. Dorota Kulig, specjalista Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.



Odrębny blok tematyczny dotyczył profilaktyki społecznej, który zaprezentowała mł. insp. Wanda Mende - Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP. W jego ramach wystąpił także insp. w st. spocz. Grzegorz Jach - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Przedstawił on działania związane z reaktywacją ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Policji pod nową nazwą „Przyszłość, a Ty”.



Zgodnie z przyjętą praktyką, omawiane zagadnienia prezentowane są wieloaspektowo i wszechstronnie. W drugiej części narady swoje doświadczenia i stanowiska przedstawili między innymi:

podinsp. Paweł Mikitiuk - Naczelnik Wydziału Prewencji KSP, omawiając nadzór nad przeciwdziałaniem przemocy domowej w garnizonie stołecznym,

podinsp. Paweł Kolendowicz - zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu, odnosząc się do nadzoru nad wykorzystaniem psów służbowych w garnizonie wielkopolskim,

mł. insp. Małgorzata Szmelter - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy, która - w oparciu o prezentację „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych w okresie wakacyjno-urlopowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - podzieliła się doświadczeniami z tegorocznych działań.

Bez wątpienia największą wartością takich spotkań kadry kierowniczej służby prewencyjnej jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów, podzielenia się sukcesami, ale też otwartego wskazania potencjalnych trudności w realizacji zadań.