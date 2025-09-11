Samochód uginał się pod ciężarem skradzionych akumulatorów, a podejrzani wpadli w ręce kryminalnych z Jawora Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Myśleli, że uda im się ukraść akumulatory i płyny samochodowe warte kilka tysięcy złotych. Jednak przeciążone auto, zabezpieczony monitoring i szybkie działania jaworskich kryminalnych sprawiły, że złodzieje błyskawicznie wpadli w ręce Policji.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego jaworskiej komendy rozwiązali sprawę kradzieży z terenu jednego ze sklepów motoryzacyjnych, znajdującego się przy wyjeździe z Jawora. Łupem złodziei padły dwie tony zużytych akumulatorów, a także 16 płynów do chłodnic oraz 15 płynów do spryskiwaczy.

Jak wynika z ustaleń policjantów, dzień wcześniej właściciel zamknął sklep o godzinie 17.00. Produkty, w tym akumulatory i płyny samochodowe, znajdowały się z tyłu budynku. Dopiero rano, kiedy pracownicy przyszli do pracy, właściciel zauważył, że rzeczy o łącznej wartości około 6 tysięcy złotych zniknęły i natychmiast powiadomił Policję. Dzięki zabezpieczonemu monitoringowi funkcjonariusze szybko ustalili numer rejestracyjny pojazdu, którym przyjechali sprawcy. Na nagraniu widać było, jak trójka mężczyzn ładuje akumulatory do samochodu. Bagażnik został tak przeładowany, że auto miało problemy, aby ruszyć.

Gdy kryminalni dotarli do 28-letniego jaworzanina, właściciela samochodu, bagażnik był już pusty. Jednak w środku znajdowały się ślady, odciski i intensywny zapach po przewożonych akumulatorach. W samochodzie dodatkowo kryminalni znaleźli natomiast foliowe zawiniątko z zawartością skrystalizowanej substancji, która po sprawdzeniu testerem narkotykowym okazała się być metamfetaminą. Zatrzymany 28-latek przyznał, gdzie ukryto część łupu, wskazując miejsce na terenie powiatu świdnickiego. Tam policjanci odnaleźli i zabezpieczyli skradzione płyny do chłodnic i spryskiwaczy.

W toku dalszych ustaleń okazało się, że sprawcy zdążyli sprzedać akumulatory w skupie złomu. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokument sprzedaży wystawiony na drugiego ze sprawców i odzyskali skradzione akumulatory.

Kilka dni od zdarzenia cała trójka wpadła w ręce jaworskich kryminalnych. Podejrzewani usłyszeli zarzuty kradzieży i odpowiedzą teraz przed sądem. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

To jednak nie koniec problemów jednego ze złodziei. W wyniku sprawdzenia 28-letniego jaworzanina w policyjnych systemach okazało się, że jest on osobą poszukiwaną przez jaworski sąd. Mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a najbliższy rok spędzi w więziennej celi.

( KWP we Wrocławiu / mw)