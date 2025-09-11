73-letni recydywista wraz 37-letnim wspólnikiem uprawiali konopie indyjskie Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków oraz sprzęt służący do ich produkcji, a także wyroby tytoniowe bez polskich znaków skarbowych. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn. Jeden z nich najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie.

Dzięki zaangażowaniu i kilkumiesięcznej pracy nad tą sprawą, 4 września br. funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 73 i 37 lat. Do zatrzymań doszło na terenie Krakowa oraz powiatu bocheńskiego.

Zatrzymani przerobili mieszkanie w kamienicy na plantację i kompletną linię produkcyjną marihuany, z profesjonalnym sprzętem, nawozami i przygotowaną instalacją elektryczną oraz wentylacyjną.

Podczas czynności i przeszukań, w których uczestniczyli także kryminalni z KPP w Krakowie, policjanci zabezpieczyli blisko 9 kg marihuany, 148 sadzonek konopi indyjskich, 10 800 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz gotówkę w kwocie blisko 17 tysięcy złotych.

73-letni mieszkaniec Krakowa, był już znany Policji. Odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości m.in. za kradzieże i rozboje, a teraz zajął się narkobiznesem.

Doprowadzony do prokuratury usłyszał zarzuty, a Sąd zdecydował, że najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Drugi z zatrzymanych 37-letni mieszkaniec powiatu bocheńskiego został objęty dozorem policyjnym. Grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Krakowie / kp)