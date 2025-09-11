Poszukiwany dwoma listami gończymi za więzienie zakładnika w rękach wolskich kryminalnych Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Ukrywał się pod innym nazwiskiem, liczył, że w taki sposób uniknie odpowiedzialności. W wyniku szeregu czynności operacyjnych wpadł w jednej miejscowości pod Warszawą podczas akcji zorganizowanej przez kryminalnych z Woli. Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi. Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji poszukiwany trafił do zakładu karnego, w celu odbycia kary czterech lat pozbawienia wolności.

W ostatnich dniach policjanci z zespołu poszukiwań z wolskiej komendy prowadzili działania, które w sposób szczególny były ukierunkowane na zatrzymanie osób poszukiwanych, ściganych listami gończymi. Funkcjonariusze przeprowadzili operacyjne ustalenia, pozyskali informacje i na ich podstawie dotarli do miejsc, gdzie ukrywali się poszukiwani.

Kryminalni próbowali namierzyć 51-letniego mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi, w celu odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze czterech lat za przestępstwo wzięcia zakładnika ( art. 252 kk. ) oraz w celu tymczasowego aresztowania na 30 dni w związku z oszustwem. Policjanci z zespołu ds. poszukiwań realizowali czynności operacyjne. Namierzyli miejsce, gdzie przebywał poszukiwany. W wyniku zorganizowanych działań 51-latek został zatrzymany. Mężczyzna był zaskoczony takim obrotem sprawy, bowiem ukrywał się pod innym nazwiskiem i liczył, że uniknie odpowiedzialności.

( KSP / mw)