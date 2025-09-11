CBŚP, SG i KAS rozbiły międzynarodową grupę przestępczą. Straty Skarbu Państwa sięgają setek milionów złotych Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi służbami, przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę operację przeciwko międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi. Straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 370 milionów złotych.

Działania nadzorowane przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej zostały przeprowadzone na początku września. W akcji uczestniczyli także funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. W ich trakcie zatrzymano 6 osób (obywateli polskich oraz armeńskich) pod zarzutami kierowania i udziału w międzynarodowej, zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytami na masową skalę papierosów z Ukrainy i Białorusi do Polski oraz Irlandii.

Całość była koordynowana z Europolem i jego komórką SOC AP Smoke, a także z irlandzką Służbą Celno-Podatkową Revenue i przedstawicielem brytyjskiej HM Revenue & Customs z Ambasady Zjednoczonego Królestwa w Warszawie.

Śledczy ustalili, że grupa działała w sposób zhierarchizowany – od organizatorów i koordynatorów, po osoby odpowiedzialne za transport oraz dystrybucję nielegalnego towaru. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że przestępcy przemycili do Polski, a następnie do Irlandii aż 30 transportów papierosów, w sumie 260 milionów sztuk wyprodukowanych nielegalnie na terenie Ukrainy i Białorusi.

Według szacunków tylko w ostatnich latach Skarb Państwa mógł stracić nawet 370 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków akcyzowych i VAT.

W trakcie prowadzonych działań ujawniono mienie podejrzanych warte kilkanaście milionów złotych obejmujące gotówkę, luksusowe samochody oraz nieruchomości, które zabezpieczone zostanie na poczet przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Sąd, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie wobec czterech podejrzanych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Działania te są dowodem na to, że współdziałanie służb krajowych i międzynarodowych pozwala skutecznie uderzać w struktury przestępczości zorganizowanej, chroniąc jednocześnie bezpieczeństwo ekonomiczne państwa i uczciwą konkurencję na rynku.

Film: CBŚP; zdjęcia: CBŚP i SG