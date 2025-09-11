#PomagamyiChronimy. Policjanci z Czchowa uratowali mężczyzn z pożaru Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj To zdarzenie mogło mieć zupełnie inne zakończenie. Policjanci z Komisariatu Policji w Czchowie znaleźli się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. W jednym z domów na terenie Uszwi doszło do pożaru. Niczego nieświadomi mieszkańcy domu o niebezpiecznej sytuacji dowiedzieli się od policjantów, którzy odwiedzili ich w związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi. Funkcjonariusze ewakuowali mężczyzn udzielając im pierwszej pomocy. Dzięki ich błyskawicznej reakcji nikt nie odniósł obrażeń a ogień nie zdążył się rozprzestrzenić.

Wczoraj, 10 września br. około godziny 16, policjanci z Komisariatu Policji w Czchowie pojechali na ustalenia do jednego z domów w Uszwi. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce zauważyli wydobywające się płomienie. Dom był zamknięty i nikt nie reagował na wezwania do otwarcia drzwi. Mundurowi nie zwlekając ani chwili, weszli do środka przez otwarte okno.

Na piętrze domu zastali niczego nieświadomego mężczyznę, którego poinformowali o pożarze. Mężczyzna stwierdził, że w pomieszczeniu, z którego wydobywa się gęsty dym najprawdopodobniej znajduje się jego ojciec. Sierż . Kamil Cabała i sierż. Kamil Motak podjęli natychmiastową decyzję o wyważeniu drzwi do pomieszczenia. Z uwagi na duże zadymienie wybili szybę w oknie tego pomieszczenia, a następnie wyprowadzili mężczyznę na zewnątrz. 55-latek był przytomny. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Na szczęście jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Wezwani na miejsce strażacy ugasili pożar.

Mężczyzna tłumaczył, że w trakcie przygotowywania posiłku na piecu zostawił rozgrzany olej a sam ze zmęczenia zasnął. Sytuacja była na tyle poważna, ponieważ dom leży z dala od zabudowań, a niezauważony w porę pożar z pewnością zagrażałby życiu i zdrowiu mieszkańców domostwa. Dzięki temu, że policjanci szczęśliwie pojawili się na miejscu w odpowiednim czasie, nie doszło do tragedii i rozprzestrzenienia się ognia.