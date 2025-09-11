Policjanci zatrzymali 19-letniego "kuriera" przewożącego nielegalnych migrantów Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Współpraca policjantów z funkcjonariuszami Straży Granicznej doprowadziła do zatrzymania na wielkopolskim odcinku autostrady A-2 19-letniego obywatela Ukrainy, który zorganizował trzem obywatelom Afganistanu nielegalne przekroczenie granicy państwowej. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Na wniosek prokuratora decyzją sądu kolejne 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania doszło w ubiegłą środę 3 września na wielkopolskim odcinku autostrady A4. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, działając na podstawie szczegółowych informacji przekazanych przez Straż Graniczną, zatrzymali do kontroli pojazd osobowy, w którym znajdowały się cztery osoby. Podczas prowadzonej kontroli policjanci ustalili, że za kierownicą pojazdu siedział 19-letni obywatel Ukrainy, przebywający w Polsce od 2017 roku. Oprócz niego w pojeździe przebywało trzech mężczyzn, którzy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów.

W toku prowadzonych na miejscu czynności policjanci ustalili, że mężczyźni są obywatelami Afganistanu, mają kolejno 19, 19 i 20 lat. Przebywali na terenie naszego kraju nielegalnie. Na teren Polski dostali się dzień wcześniej przez granicę z Białorusią. 19-latek z Ukrainy odebrał ich z wyznaczonego punktu, zapewnił jedzenie, napoje i przewoził ich samochodem do granicy z Niemcami. Zarówno obywatel Ukrainy, jak i obywatele Afganistanu zostali zatrzymani, trafili do policyjnego aresztu. Po czynnościach przeprowadzonych w Komisariacie Policji w Dopiewie obywatele Afganistanu zostali przekazani Straży Granicznej w celu wszczęcia procedury weryfikującej legalność pobytu.

Zebrany w tej sprawie przez śledczych materiał dowodowy pozwolił przedstawić 19-letniemu „kurierowi” zarzut zorganizowania trzem osobom przekroczenia wbrew przepisom ustawy granicy państwowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.