Oszukał metodą na wypadek córki

Data publikacji 11.09.2025
Kryminalni zatrzymali oszusta, który dosłownie na ich oczach odbierał przez ogrodzenie posesji pieniądze od starszej kobiety. W torbie było ponad 59 tysięcy złotych. Wobec oszusta zastosowany został 3 miesięczny tymczasowy areszt. Pamiętajmy oszuści są cały czas aktywni.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego 4 września br. dosłownie na gorącym uczynku zatrzymali mężczyznę, który oszukał 61-latkę metodą „na wypadek”. Ta sytuacja rozegrała się w jednej z miejscowości na terenie Gminy Września, gdzie nieumundurowani funkcjonariusze byli świadkami jak kobieta podaje przez ogrodzenie posesji reklamówkę.

Kryminalni znając takie przypadki oraz schemat działania oszustów w tym zakresie, natychmiast podjęli próbę zatrzymania mężczyzny, który odebrał tajemniczy pakunek. Kiedy nieznajomy zorientował się, że ma do czynienia z policjantami znacząco przyspieszył kroku, nie reagując na wezwanie.

Po krótkiej chwili mężczyzna jednak trafił w ręce kryminalnych. W swoim akcie obrony postanowił mocno ścisnąć trzymaną przez siebie torbę, stawiając policjantom bierny opór. Całą sytuacje obserwowała starsza kobieta, która przekazała pakunek, w którym jak oświadczyła znajduje się ponad 59 tysięcy złotych.

Mieszkanka Gminy Września opowiedziała, że dzisiaj otrzymała telefon o wypadku, który spowodowała jej córka i pilnie potrzebne są pieniądze w kwocie 250 tysięcy złotych na adwokata. Po te pieniądze przyszedł i je odebrał właśnie ten nieznajomy mężczyzna.

Mieszkaniec powiatu bialskiego został zatrzymany, a materiały z jego sprawy zostały skierowane do Sądu Rejonowego we Wrześni z prokuratorskim wnioskiem o areszt. W ramach posiedzenia, które odbyło się 7 września br. prowadzący sędzia przychylił się i wobec 41-latka zastosowany został 3 miesięczny tymczasowy areszt.

Gdyby nie czujność wrzesińskich kryminalnych oraz znajomość takich przypadków 61-latka straciłaby bezpowrotnie swoje oszczędności. Niech ta sytuacja będzie ostrzeżeniem przed tego typu oszustwami. Należy pamiętać, że oszuści cały czas są aktywni.

(KWP w Poznaniu / kc)

