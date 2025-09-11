Oddając krew uczciliśmy 100-lecie Kobiet w Policji Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Trwający jubileusz 100-lecia Kobiet w Policji stał się okazją do wyjątkowej inicjatywy. Dziś odbyła się zbiórka krwi, której celem było nie tylko niesienie realnej pomocy potrzebującym, ale też upamiętnienie roli i wkładu policjantek w bezpieczeństwo naszego kraju. Do akcji dołączyli nie tylko policjanci i pracownicy policji, ale też mieszkańcy Opolszczyzny.

11 września br . na placu przed dworcem głównym PKP w Opolu stanął krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Już od samego początku zbiórki na miejscu pojawiło się wielu chętnych, którzy chcieli podzielić się tym najcenniejszym darem jakim jest krew.

Do akcji włączyli się zarówno funkcjonariusze i pracownicy opolskiej Policji, jak i mieszkańcy regionu, którzy udowodnili, że jubileusz może być obchodzony nie tylko poprzez uroczystości, ale także przez czynne niesienie pomocy i ratowanie ludzkiego zdrowia i życia.

W akcji uczestniczyło wielu honorowych dawców krwi, jednak nie zabrakło również osób, które po raz pierwszy oddały krew. Łącznie zebrano blisko 9 litrów. Wynik ten jest dowodem zaangażowania i gotowości do niesienia pomocy innym. Każdy uczestnik mógł mieć poczucie, ze dołożył „cegiełkę” do wspólnego dzieła, które w piękny sposób wpisało się w obchody 100-lecia Kobiet w Policji.