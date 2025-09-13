CBRNE - wiedza, która chroni Data publikacji 13.09.2025 Powrót Drukuj Skrót CBRNE oznacza realne zagrożenia, z którymi mierzą się służby na całym świecie, w tym także polska Policja. Aby przybliżyć tę tematykę od dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów sygnowanych wspólnym hasztagiem #policyjneABCoCBRNE. Postaramy się wyjaśnić w przystępny sposób, czym są zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne, nuklearne i te związane z materiałami wybuchowymi. Przybliżymy, jak Policja, wspólnie z innymi służbami, dba o bezpieczeństwo nas wszystkich. Cykl ten jest także elementem szerszych działań edukacyjnych i prewencyjnych, które jako polska Policja prowadzimy m.in. w ramach współpracy w międzynarodowym projekcie HECTOR.

Bezpieczeństwo to nie tylko codzienna służba policjantów na drogach czy też przeciwdziałanie i walka np. z przestępczością zorganizowaną. To także gotowość na sytuacje wyjątkowe, które choć zdarzają się rzadko, mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje. Właśnie do takich należy obszar określany skrótem CBRNE.

CBRNE to pięć liter, z których każda oznacza inną kategorię zagrożeń:

C (Chemical) – substancje chemiczne, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, a także środowisku.

– substancje chemiczne, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, a także środowisku. B (Biological) – czynniki biologiczne, takie jak wirusy, bakterie czy toksyny.

– czynniki biologiczne, takie jak wirusy, bakterie czy toksyny. R (Radiological) – promieniowanie jonizujące, które może uwolnić się np. w wyniku awarii technicznej czy celowego działania.

– promieniowanie jonizujące, które może uwolnić się np. w wyniku awarii technicznej czy celowego działania. N (Nuclear) – zagrożenia związane z użyciem lub awarią materiałów jądrowych.

– zagrożenia związane z użyciem lub awarią materiałów jądrowych. E (Explosives) – materiały wybuchowe i improwizowane ładunki, które mogą zostać wykorzystane w atakach.

Choć zagrożenia CBRNE mogą wydawać się odległe, współczesny świat uczy nas, że trzeba być na nie przygotowanym. Wypadki przemysłowe, klęski żywiołowe, nielegalny obrót materiałami niebezpiecznymi czy też działania terrorystyczne – to tylko niektóre sytuacje, w których znajomość i szybka reakcja na tego typu ryzyka są kluczowe. Z tego powodu Policja, we współpracy z innymi służbami i instytucjami, nieustannie doskonali procedury, szkoli funkcjonariuszy i edukuje społeczeństwo. Świadomość obywateli w sytuacji zagrożenia jest bowiem równie ważna, jak profesjonalne działania różnych służb.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia zagrożeń CBRNE?

Zwracaj uwagę na otoczenie – jeśli poczujesz nietypowy zapach, zobaczysz dziwną substancję, porzucony pakunek czy zaobserwujesz nietypowe zachowanie osób wokół siebie – reaguj.

– jeśli poczujesz nietypowy zapach, zobaczysz dziwną substancję, porzucony pakunek czy zaobserwujesz nietypowe zachowanie osób wokół siebie – reaguj. Nie dotykaj podejrzanie wyglądających przedmiotów – lepiej powiadomić służby niż narażać siebie i innych.

– lepiej powiadomić służby niż narażać siebie i innych. Ufaj jedynie oficjalnym komunikatom służb – w razie zagrożenia stosuj się do poleceń Policji, straży pożarnej czy innych instytucji przewidzianych do działania w tego typu sytuacjach.

– w razie zagrożenia stosuj się do poleceń Policji, straży pożarnej czy innych instytucji przewidzianych do działania w tego typu sytuacjach. Zawsze sprawdzaj źródło informacji – w sytuacjach kryzysowych korzystaj tylko z oficjalnych komunikatów np. Policji czy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

– w sytuacjach kryzysowych korzystaj tylko z oficjalnych komunikatów np. Policji czy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W sytuacji zagrożenia dzwoń na numer alarmowy 112 – to zawsze pierwszy krok, gdy istnieje potrzeba wezwania pomocy.

– to zawsze pierwszy krok, gdy istnieje potrzeba wezwania pomocy. Zadbaj o podstawowe przygotowanie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej – warto mieć w domu latarkę, apteczkę, radio na baterie i podstawowe środki ochrony higienicznej (maseczki, rękawiczki).

Tekst: Agnieszka Włodarska/ BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis/ BKS KGP