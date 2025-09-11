Ruszamy ze zbiórką kasztanów dla Mai Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Trwa XI edycja akcji „Nakręć się na pomaganie”. Nakrętki zbieramy na leczenie i rehabilitację Mai Marusa z Rucianego- Nidy. Koordynator całego przedsięwzięcia jest asp. szt. Adam Trzonkowski. To dzielnicowy z Białej Piskiej, który do tej pory zebrał już około 5 ton plastikowych korków dla Mai i podkreśla, że akcja wciąż trwa. Do tego oficjalnie rozpoczyna też zbiórką kasztanów. Dochód z ich sprzedaży także przeznaczony zostanie na pomoc Mai. A zatem ,,kasztany w dłoni, serca w gotowości”.

Przez osiem dotychczasowych edycji zbiórki nakrętek „Nakręć się na pomaganie” pomysłodawca tego przedsięwzięcia – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej- asp. szt. Adam Trzonkowski nazbierał już blisko 90 ton plastikowych korków. Zbiórka plastikowych korków dla Mai wciąż trwa. Udało się już nazbierać około 5 ton nakrętek.

Chcąc pomóc Mai jeszcze bardziej dzielnicowy rozpoczyna dla niej zbiórkę kasztanów i zachęca wszystkich do udziału w tej akcji.

REGULAMIN ZBIÓRKI KASZTANÓW

1. ORGANIZATOR

Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Komisariat Policji w Białej Piskiej

Dzielnicowy- asp. szt. Adam Trzonkowski

2. CZAS TRWANIA

Akcja potrwa od 15 września do 31 października 2025 roku. Oznacza to, że w tym czasie będziemy odbierać kasztany, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zakończenia akcji ( zbiórka kasztanów, dla niektórych placówek zakończy się przed 31 października br.). Okres trwania akcji zależny jest od regionu.

3. UCZESTNICY

Uczestnikami mogą być placówki edukacyjne (przedszkola, szkoły, ośrodki wychowawcze itp.) lub inne zorganizowane grupy ( koła gospodyń wiejskich, klub seniora) oraz osoby prywatne.

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udział w akcji należy przesłać na adres:

adam.trzonkowski@pisz.ol.policja.gov.pl

lub zgłosić swój udział telefonicznie: tel. 887 876 097

5. ZBIÓRKA

Kasztany dostarczać można do:

Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Komisariat Policji w Białej Piskiej

Komisariat Policji w Rucianem - Nidzie

Komisariat Policji w Orzyszu

6. ZASADY UCZESTNICTWA

Ze względów ekologicznych i ekonomicznych:

a) kasztany należy przechowywać w kartonach lub workach- siatkowatych

b) kasztany zostaną odebrane od Uczestników po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu

b) termin odbioru kasztanów zależny jest od :

– ilości otrzymanych zgłoszeń zakończenia akcji w danym regionie

– ilości zebranych kilogramów

Organizator dołoży wszelkich starań, aby termin odbioru był dogodny dla Uczestnika. Należy jednak liczyć się z tym, że po zakończeniu akcji, kasztany nie zostaną odebrane “z dnia na dzień”.

UWAGA !

Kasztany muszą być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu tak, by mogły “oddychać” – nie należy ich zamykać w szczelnie zawiązanych torbach lub pudłach, inaczej się zepsują i staną się nieprzydatne.

Najodpowiedniejszym miejscem na składowanie worków z kasztanami jest wiata lub pomieszczenie piwniczne.

8. KONTAKT

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

asp. szt. Adam Trzonkowski

tel. 887 876 097

http://adam.trzonkowski@pisz.ol.policja.gov.pl

ZACHĘCAMY DO ZGŁOSZEŃ I UDZIAŁU W NASZEJ AKCJI !!!

ZBIERAJMY RAZEM KASZTANY :))

(asz/kh)