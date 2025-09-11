Tymczasowy areszt dla nożownika ze Szczecinka Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z ogniwa patrolowo - interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku zatrzymali podejrzanego o niszczenia mienia oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 28-latek zaatakował nożem mężczyznę, a wszystko zaczęło się od zwrócenia uwagi za nieobyczajne zachowanie. Pokrzywdzony 42-latek trafił do szpitala. Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez szczecineckich dochodzeniowców, mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinku usłyszał zarzuty. Sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt wobec podejrzanego.

Wszystko działo się w nocy około godziny 22.00. Dyżurny szczecineckiej jednostki został powiadomiony o bójce grupy osób pod jednym ze sklepów na terenie Szczecinka. Pod wskazanym adresem mundurowi nikogo nie zastali ale podczas patrolowania przyległych ulic najechali na sytuację, kiedy 28-letni mężczyzna zadał cios w brzuch 42-latkowi. Na widok radiowozu sprawca odsunął się od pokrzywdzonego. Ranny mężczyzna został zaopatrzony przez mundurowych do chwili przyjazdu karetki pogotowia, która przetransportowała go do szpitala. Sprawca ugodzenia nożem został zatrzymany przez policjantów z ogniwa patrolowo - interwencyjnego i doprowadzony do jednostki, gdzie spędził noc w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Na miejscu mundurowi zabezpieczyli również nóż, który posiadał przy sobie 28-letni mieszkaniec Szczecinka.

W trakcie czynności policjanci ustalili również, że 28-latek chwilę przed zdarzeniem idąc środkiem ulicy Jana Pawła II w Szczecinku wskoczył na maskę jadącego z przeciwka pojazdu osobowego marki Peugeot, uszkadzając szybę czołową w samochodzie. Właściciel oszacował straty na kwotę 2 000 złotych.

Dochodzeniowcy ze szczecineckiej komendy zgromadzili obszerny materiał dowodowy. Ustalenia policjantów, przesłuchanie świadków tego zdarzenia oraz zabezpieczony zapis z monitoringu pozwoliły na postawienie mężczyźnie zarzutu niszczenia mienia oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara od roku nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Szczecinku i najbliższe 3 miesiące 28-latek spędzi w areszcie.