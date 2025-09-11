Gala inaugurująca II Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej ,,Warta 2025” Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj 10 września 2025 roku, rozpoczęły się II Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej o Puchar Komendanta Głównego Policji. Organizatorem tych zmagań jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, Łódzki Związek Piłki Siatkowej, Starosta Sieradzki, Burmistrz Warty oraz Gazeta Policyjna. Współorganizatorem wydarzenia jest Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa łódzkiego. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski. W tegorocznym turnieju o puchar zwycięzcy i miano najlepszych siatkarzy, wezmą udział zawodnicy z 11 drużyn.

Po zeszłorocznych zmaganiach siatkarskich, wielu zawodników i kibiców nie mogło doczekać się tegorocznej edycji wydarzenia. 10 września 2025 roku nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi rozpoczął galę inauguracyjną, a tym samym, oficjalnie otworzył siatkarskie zmagania policyjnych drużyn z całej Polski. W trakcie wydarzenia odbyło się uroczyste losowanie drużyn do zmagań w poszczególnych grupach. Przed nami dwa dni turnieju. W jego trakcie, spośród zawodników wyłonieni będą m.in. najlepszy libero, rozgrywający, atakujący czy MVP. Wydarzeniu towarzyszy piknik edukacyjno-profilaktyczny, przygotowany przez Wydział Prewencji KWP w Łodzi.

W uroczystej gali udział wzięli goście honorowi : Marszałek Województwa Łódzkiego Pani Joanna Skrzydlewska, Starosta Sieradzki Pan Mariusz Bądzior, Burmistrz Warty Pan Krystian Krogulecki, Prezes Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej Pani Aneta Olszycka, Pan Michał Bąkiewicz - olimpijczyk, były zawodnik Reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Łodzi mł. insp . Krzysztof Balcer. Na uroczystość przybyli także I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i nsp . Jarosław Rybka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp . Adam Jurek oraz Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu insp. Piotr Bielewski

Mistrzostwa rozgrywane są w hali sportowej przy ulicy Koźmińskiej 11 w Warcie. Dla wszystkich odwiedzających to wydarzenie przygotowaliśmy piknik profilaktyczno-edukacyjny pn.: „Bezpieczny powrót do szkoły”. Atrakcje pikniku rodzinnego będą czekały na wszystkich odwiedzających, 11 września do godziny 14.00 przy budynku hali. W programie między innymi wystawa specjalistycznego sprzętu policyjnego i radiowozów, pokazy, miasteczko ruchu drogowego, gry, zabawy i konkursy z nagrodami.

Losowanie poszczególnych grup wyłoniło kto z kim zagra o Puchar Komendanta Głównego Policji:

Grupa A Grupa B Grupa C

KWP w Łódź KWP w Katowicach KWP we Wrocławiu

KGP KWP w Opolu KWP w Poznaniu

KWP w Bydgoszczy SzP w Pile KWP Olsztynie

KWP w Białymstoku KWP w Radomiu

Partnerem wydarzenia jest ,,Województwo Łódzkie".

Trzymajcie kciuki, zapraszamy do kibicowania!