Groził za pomocą „fejkowych” kont na popularnym portalu społecznościowym. Usłyszał zarzut Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – taki zarzut usłyszał mieszkaniec powiatu nowomiejskiego. Mężczyzna został zatrzymany, po tym, jak groził swojej znajomej poprzez jeden z internetowych komunikatorów.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie zostali poinformowani o groźbach karalnych. Zgłaszająca twierdziła, że ktoś na jej konto na jednym z portali internetowych pisze słowa, które ją obrażają oraz grozi jej utratą życia. Dodała, że myśli, iż jest to jedna osoba, ale wysyła z różnych fejkowych kont. Oświadczyła, że po wysłaniu kilku wiadomości z konta, jest ono usuwane i tworzone jest kolejne, z których wysyłane są obraźliwe treści. Kobieta bała się, że groźby te zostaną spełnione, dlatego o wszystkim poinformowała policjantów. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o przestępstwie oraz przesłuchali świadków. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i uzyskanych informacji. Policjanci ustalili, że sprawcą przestępstwa jest 17-latek. Okazało się, że wielokrotnie wysyłał obraźliwe wiadomości do pokrzywdzonej, a także groził jej.

W związku z powyższym policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu nowomiejskiego. Młody mężczyzna usłyszał zarzut.

Kodeks karny za grożenie innej osobie, jeżeli groźba wzbudza w niej uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, że w sieci nigdy nie jesteśmy do końca anonimowi, a nasze bezprawne zachowanie pozostawia ślad i może pociągnąć za sobą reakcję organów ścigania oraz odpowiedzialność karną.