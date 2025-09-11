Groził za pomocą „fejkowych” kont na popularnym portalu społecznościowym. Usłyszał zarzut
Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – taki zarzut usłyszał mieszkaniec powiatu nowomiejskiego. Mężczyzna został zatrzymany, po tym, jak groził swojej znajomej poprzez jeden z internetowych komunikatorów.
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie zostali poinformowani o groźbach karalnych. Zgłaszająca twierdziła, że ktoś na jej konto na jednym z portali internetowych pisze słowa, które ją obrażają oraz grozi jej utratą życia. Dodała, że myśli, iż jest to jedna osoba, ale wysyła z różnych fejkowych kont. Oświadczyła, że po wysłaniu kilku wiadomości z konta, jest ono usuwane i tworzone jest kolejne, z których wysyłane są obraźliwe treści. Kobieta bała się, że groźby te zostaną spełnione, dlatego o wszystkim poinformowała policjantów. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o przestępstwie oraz przesłuchali świadków. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i uzyskanych informacji. Policjanci ustalili, że sprawcą przestępstwa jest 17-latek. Okazało się, że wielokrotnie wysyłał obraźliwe wiadomości do pokrzywdzonej, a także groził jej.
W związku z powyższym policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu nowomiejskiego. Młody mężczyzna usłyszał zarzut.
Kodeks karny za grożenie innej osobie, jeżeli groźba wzbudza w niej uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Pamiętajmy, że w sieci nigdy nie jesteśmy do końca anonimowi, a nasze bezprawne zachowanie pozostawia ślad i może pociągnąć za sobą reakcję organów ścigania oraz odpowiedzialność karną.
(KWP w Olsztynie / kp)