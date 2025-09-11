Oddaliśmy krew z okazji obchodów 100-lecia Kobiet w Policji Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Od rana przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie stał mobilny punkt Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Z okazji obchodów 100 rocznicy powołania Policji Kobiecej została zorganizowana akcja honorowego oddawania krwi. Wśród krwiodawców byli policjanci i pracownicy cywilni policji, którzy wiedzą, że krew jest darem bezcennym, najlepszym jaki można podarować.

Z okazji obchodów 100- lecia Kobiet w Policji przed Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie została przeprowadzona zbiórka krwi. W akcji wzięli udział policjanci oraz pracownicy cywilni Policji. Pobór krwi odbywał się w mobilnym punkcie Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zaledwie w kilka godzin udało się zebrać ponad 7 litrów krwi.

Krew jest darem, którego nie można wyprodukować ani zastąpić niczym innym. Dlatego tak ważne jest aby w bazie nigdy jej nie zabrakło. Wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej komendy jest wielu honorowych dawców krwi, którzy regularnie w ten sposób niosą pomoc potrzebującym. Tak było też dziś.

To wydarzenie było nie tylko okazją do promowania idei oddawania krwi jako formy pomocy drugiemu człowiekowi, ale także hołdem dla kobiet, które od 100 lat odgrywają ważną rolę w bezpieczeństwie publicznym i budowaniu zaufania do Policji.

młodszy aspirant Beata Kieliszk