Ślubowanie policjantów w kujawsko-pomorskiem Data publikacji 12.09.2025 83 nowych policjantów złożyło ślubowanie powtarzając słowa Roty za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim. Przed uroczystością złożono kwiaty pod tablicą patrona komendy inspektora Witalisa Olszańskiego – w rocznicę Jego 140. urodzin.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."



Słowa roty ślubowania wybrzmiały na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Inspektor Jakub Gorczyński zwrócił się do funkcjonariuszy następującymi słowami:

- (…) Wasze słowa - wierności Ojczyźnie, Konstytucji i społeczeństwu stają się początkiem nowej drogi, drogi pełnej odpowiedzialności, ale i satysfakcji z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Pamiętajcie, że mundur, który przywdziewacie, to nie tylko symbol prawa i porządku, ale to przede wszystkim znak zaufania, jakim obdarzają Was obywatele. Nie bez znaczenia jest także fakt, że nasza uroczystość przypada w dniu szczególnym – to właśnie dziś obchodzimy bowiem 140. rocznicę urodzin patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, inspektora Witalisa Olszańskiego. Był on człowiekiem honoru, oficerem, który całe życie poświęcił służbie państwu i obywatelom. Jego postawa, niezłomność oraz oddanie ideałom bezpieczeństwa i sprawiedliwości są dla nas wzorem, z którego czerpiemy siłę i inspirację. Pamięć o jego dokonaniach zobowiązuje nas do tego, abyśmy w każdym działaniu kierowali się odwagą, rzetelnością i wiernością etosowi policjanta (…).

Kilka ważnych słów do policjantów skierował Kapelan KWP w Bydgoszczy Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski. Podczas uroczystości ślubowania obecna była Pani Maja Łysiak, prawnuczka inspektora Witalisa Olszańskiego, patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, która otrzymała od Szefa kujawsko-pomorskich policjantów okolicznościowy ryngraf, upamiętniający rocznicę 140. urodzin inspektora Witalisa Olszańskiego, a także krótką publikację o Patronie, której autorem jest, psajonat historii Policji, inspektor Paweł Zawada Komendant Powiatowy Policji w Tucholi.

Osiemdziesięciu pięciu nowych policjantów, którzy złożyli ślubowanie, po zakończonym szkoleniu podstawowym, trafi do jednostek naszego garnizonu. I tak: do Bydgoszczy 29, do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy 11, do Inowrocławia i Nakła 10, do Żnina 6, po 4 do: Grudziądza i Świecia, po 3 do: Aleksandrowa Kujawskiego i Chełmna, po 2 do Torunia i KWP w Bydgoszczy i 1 do Włocławka.

W naszym garnizonie są komendy, w których nie ma już wolnych etatów, albo są dosłownie pojedyncze miejsca. Do końca roku będą jeszcze cztery terminy przyjęcia do służby: 16 września, 23 października, 25 listopada i 30 grudnia.

Dokumenty związane z przyjęciem do służby można składać przez cały rok w komendach miejskich i powiatowych policji w całym województwie.