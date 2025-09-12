Kolejny sukces policjantki z Mysłowic Data publikacji 12.09.2025 Powrót Drukuj Sierż. Kamila Dulowska wystartowała w ubiegłą środę w Międzynarodowym Turnieju w Trójboju Siłowym WRPF-PLTRAW w Mysłowicach, gdzie reprezentowała także Polską Policję. Mundurowa z Mysłowic kolejny raz pokazała siłę zdobywając złoto, srebro i brąz. Policjantka ustanowiła również swoje życiowe rekordy!

W środę 10 września br. w Mysłowicach odbył się Międzynarodowy Turniej w Trójboju Siłowym WRPF-PLTRAW, na których polską Policję reprezentowała sierż. Kamila Dulowska, która na co dzień służy w mysłowickiej patrolówce.

Zawody obywały się w trzech kategoriach: wyciskanie sztangi, przysiady i martwy ciąg. Mundurowa z Mysłowic okazała się bezkonkurencyjna, w kategorii wagowej 75 kilogramów wśród reprezentantów służb mundurowych. Policjantka zdobyła również srebro w swojej kategorii wiekowej wśród reprezentantów służb mundurowych i brąz w ogólnej klasyfikacji kategorii do 75 kilogramów.

Sierż. Kamila Dulowska pokazała również, że cały czas się rozwija poprawiając swoje życiowe rekordy, które teraz wynoszą: 145 kilogramów w przysiadzie, 75 kilogramów w wyciskaniu sztangi leżąc oraz 165 kilogramów w martwym ciągu.

To kolejny wielki sukces w zawodach siłowych naszej policjantki, której gratulujemy i życzymy kolejnych wygranych!