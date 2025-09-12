Gołoborze 25 – ćwiczenia zgrywające służb Data publikacji 12.09.2025 Powrót Drukuj Dziś w Skarżysku-Kamiennej odbyły się ćwiczenia zgrywające „Gołoborze 25”. Był to sprawdzian współdziałania różnych służb w sytuacjach kryzysowych. Miedzy innymi policjanci, strażacy, służby medyczne i policyjni kontrterroryści mierzyli się ze zdarzeniem zaistniałym na szlaku kolejowym, które przybrało nieoczekiwany rozwój. Była to okazja aby doskonalić współpracę i dowodzenie działaniami w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnicy ćwiczenia dziś mierzyli się z wydarzeniami, które rozgrywały się w pobliżu oraz na torach kolejowych. Sytuacja kryzysowa, mająca masowy charakter, gdzie poszkodowanych może być duża liczba osób zawsze stanowi wyzwanie. W miarę nieoczekiwanego rozwoju wydarzeń, do działań zaangażowano policyjnych kontrterrorystów i negocjatorów. W ćwiczeniach brały udział także służby sąsiedniego garnizonu. Szkolenie z zakresu współdziałania na miejscu Zespołów Ratownictwa Medycznego, funkcjonariuszy Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz policjantów różnych pionów wykonujących swoje zadania stanowi podstawę skuteczności.

Ćwiczeniom uważnie przyglądali się obserwatorzy z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wojewoda Świętokrzyski Pan Józef Bryk, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Marcin Chatys, Komendant Powiatowy Policji w Skarzysku-Kamiennej mł. insp. Paweł Szczepaniak oraz przedstawiciele i eksperci z innych służb mundurowych. Ćwiczenia były koordynowane przez Sztab Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Celami tych ćwiczeń było miedzy innymi sprawdzenie wdrożonych rozwiązań systemowych w zakresie reagowania, praktyczne doskonalenie funkcjonariuszy i doskonalenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi oraz trening umiejętności dowodzenia w sytuacjach kryzysowych. Celem nadrzędnym pozostaje oczywiście skuteczne niesienie pomocy i zapewnienie bezpieczeństwa.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach