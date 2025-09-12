Groźny incydent na parkingu. Szybka reakcja świadków oraz Policji Data publikacji 12.09.2025 Powrót Drukuj Najpierw była sprzeczka, a potem strzały z broni pneumatycznej. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego 28-latka, który usłyszał m.in. zarzut narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia oraz uszkodzenia mienia, a także dwóch jego pasażerów za posiadanie narkotyków.

9 września br. około godziny 23.00, przy autostradzie A4 na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w Podłężu doszło do incydentu z udziałem kierującego pojazdem marki Peugeot oraz osób przebywających na parkingu.

Ze wstępnych ustaleń Policji wynika, że na parkingu przebywał 29-letni mężczyzna (kierowca lawety Renault) wraz z trzema znajomymi. W pewnym momencie na teren MOP-u wjechał samochód osobowy marki Peugeot, którym podróżował 28-letni mężczyzna, 25-letni pasażer oraz dwie młode kobiety. Po zaparkowaniu kierujący peugeotem podszedł do właściciela lawety, zwracając mu uwagę na sposób parkowania. Gdy ten odpowiedział, że zaparkował prawidłowo, kierowca peugeota wyciągnął przedmiot przypominający broń palną. Następnie oddał kilka strzałów w kierunku 29-latka i jego znajomych oraz jego pojazdu. Na szczęście nikt nie został ranny. Agresor szybko oddalił się w kierunku swojego pojazdu i próbował odjechać, jednak pokrzywdzeni zastawili wyjazd lawetą, po czym ujęli i obezwładnili agresora oraz jego pasażera. W trakcie zdarzenia 25-letni pasażer peugeota wyrzucił z pojazdu przedmioty, które jak się okazało były środkami odurzającymi - marihuana i kokaina.

Na miejsce natychmiast przybyły liczne siły policyjne: funkcjonariusze Komisariatu Policji w Niepołomicach, Komisariatu VI Policji w Krakowie, Komisariatu Autostradowego, cztery załogi Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, technik kryminalistyki oraz policjanci z Wieliczki.

Policjanci ustalili, że 28-letni kierujący pojazdem marki Peugeot był nietrzeźwy, miał ponad promil alkoholu w organizmie, a dodatkowo posiadał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Pasażerowie również znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Podejrzewając, że pozostałe osoby również mogą posiadać zabronione substancje, policjanci przeszukali wszystkich pasażerów pojazdu, znajdując przy 22-letniej pasażerce marihuanę.

Funkcjonariusze wykonali na miejscu czynności zabezpieczając m.in. przedmiot przypominający broń, narkotyki oraz zatrzymali 28- letniego kierującego, a także 25-letniego pasażera i 22-letnią pasażerkę peugeota.

28-latek usłyszał zarzuty: narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia - art. 160 k.k., uszkodzenia mienia, kierowania gróźb karalnych, posiadania środków odurzających oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

25-letni pasażer oraz 22-letnia pasażerka usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających.

Dzięki zdecydowanej reakcji świadków oraz szybkiej interwencji policjantów sytuacja została opanowana, a sprawcy zatrzymani.