Konferencja „Przestępczość odpadowa – skutki środowiskowe i ekonomiczne” Data publikacji 12.09.2025 Powrót Drukuj W dniach 10-11 września br. na auli Politechniki Bydgoskiej odbyła się dwudniowa konferencja dotycząca tematyki przestępstw związanych z gospodarką odpadami i ich skutków środowiskowych i ekonomicznych.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali gospodarze wydarzenia:

Rektor Politechniki Bydgoskiej – prof. dr hab. inż. Marek Adamski,

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy - Pan Dariusz Podufalski,

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - inspektor Małgorzata Jorka

Naczelnik Zarządu w Bydgoszczy CBŚP - nadkomisarz Sławomir Płocharczyk

Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - Pan Zbigniew Stawicki.

Agenda spotkania została ułożona w ten sposób, aby pokazać ścisłe powiązanie przestępczości odpadowej z przestępstwami ekonomicznymi oraz karno-skarbowymi. To właśnie osiągane przez sprawców olbrzymie korzyści majątkowe są kołem zamachowym dla grup przestępczych zajmujących się tym niezwykle szkodliwym procederem.

Głównym założeniem konferencji było także stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami zaproszonych instytucji uczestniczących w wydarzeniu, co powinno ułatwić prawidłowe diagnozowanie dynamicznie rozwijającego się zagrożenia przestępczością przeciwko środowisku, a także zmniejszyć dystans, jaki dzieli od ustalenia ich sprawców.

Podczas dwudniowych wystąpień zaprezentowanych zostało wiele wystąpień przedstawicieli organów ścigania, inspekcji, administracji samorządowej oraz biegłego w dziedzinie ochrony środowiska, które z różnych perspektyw ukazały zjawisko przestępczości odpadowej oraz związane z nim wyzwania.

Poruszono kluczowe problemy związane z nielegalnym postępowaniem z odpadami – od działania prokuratury, inspekcji i administracji, aż po kwestie bezpieczeństwa w przypadku pożarów i zdarzeń chemicznych. Szczególne znaczenie miało studium przypadku prezentujące praktyczne trudności administracyjne i prawne związane z usuwaniem nielegalnych składowisk oraz oceną szkód w środowisku. Rozmawialiśmy o skali zjawiska i trendach, a także kwalifikacji prawnej czynów.

Poznaliśmy role inspekcji i służb kontrolnych – od Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu – oraz perspektywę administracji samorządowej.

Ważnym elementem były także praktyczne przykłady działań ratowniczych podczas pożarów i zdarzeń z odpadami chemicznymi wraz z prezentacją specjalistycznego sprzętu DEKON służącego do neutralizacji zagrożeń chemicznych.

Konferencja pokazała, jak złożony i wieloaspektowy jest problem nielegalnej gospodarki odpadami oraz, że walka z „szarą strefą” i skutkami porzucania odpadów wymaga połączenia narzędzi prawnych, kontroli i edukacji społecznej.

We wszystkich zaprezentowanych treściach główny akcent kładziony był na fakt, że kluczem do skutecznego ograniczania przestępczości odpadowej jest ścisła współpraca międzyinstytucjonalna, rzetelne stosowanie prawa i narzędzi analitycznych oraz konsekwentne działania kontrolne i prewencyjne, a także zwiększanie świadomości skutków ekonomicznych i społecznych tego zjawiska.

Dziękujemy bardzo Rektorowi i pracownikom Politechniki za udostępnienie auli, dzięki czemu mogliśmy spotkać się w murach tej wspaniałej uczelni.