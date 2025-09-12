Konferencja „Przestępczość odpadowa – skutki środowiskowe i ekonomiczne”
W dniach 10-11 września br. na auli Politechniki Bydgoskiej odbyła się dwudniowa konferencja dotycząca tematyki przestępstw związanych z gospodarką odpadami i ich skutków środowiskowych i ekonomicznych.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali gospodarze wydarzenia:
- Rektor Politechniki Bydgoskiej – prof. dr hab. inż. Marek Adamski,
- Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy - Pan Dariusz Podufalski,
- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - inspektor Małgorzata Jorka
- Naczelnik Zarządu w Bydgoszczy CBŚP - nadkomisarz Sławomir Płocharczyk
- Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - Pan Zbigniew Stawicki.
Agenda spotkania została ułożona w ten sposób, aby pokazać ścisłe powiązanie przestępczości odpadowej z przestępstwami ekonomicznymi oraz karno-skarbowymi. To właśnie osiągane przez sprawców olbrzymie korzyści majątkowe są kołem zamachowym dla grup przestępczych zajmujących się tym niezwykle szkodliwym procederem.
Głównym założeniem konferencji było także stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami zaproszonych instytucji uczestniczących w wydarzeniu, co powinno ułatwić prawidłowe diagnozowanie dynamicznie rozwijającego się zagrożenia przestępczością przeciwko środowisku, a także zmniejszyć dystans, jaki dzieli od ustalenia ich sprawców.
Podczas dwudniowych wystąpień zaprezentowanych zostało wiele wystąpień przedstawicieli organów ścigania, inspekcji, administracji samorządowej oraz biegłego w dziedzinie ochrony środowiska, które z różnych perspektyw ukazały zjawisko przestępczości odpadowej oraz związane z nim wyzwania.
Poruszono kluczowe problemy związane z nielegalnym postępowaniem z odpadami – od działania prokuratury, inspekcji i administracji, aż po kwestie bezpieczeństwa w przypadku pożarów i zdarzeń chemicznych. Szczególne znaczenie miało studium przypadku prezentujące praktyczne trudności administracyjne i prawne związane z usuwaniem nielegalnych składowisk oraz oceną szkód w środowisku. Rozmawialiśmy o skali zjawiska i trendach, a także kwalifikacji prawnej czynów.
Poznaliśmy role inspekcji i służb kontrolnych – od Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu – oraz perspektywę administracji samorządowej.
Ważnym elementem były także praktyczne przykłady działań ratowniczych podczas pożarów i zdarzeń z odpadami chemicznymi wraz z prezentacją specjalistycznego sprzętu DEKON służącego do neutralizacji zagrożeń chemicznych.
Konferencja pokazała, jak złożony i wieloaspektowy jest problem nielegalnej gospodarki odpadami oraz, że walka z „szarą strefą” i skutkami porzucania odpadów wymaga połączenia narzędzi prawnych, kontroli i edukacji społecznej.
We wszystkich zaprezentowanych treściach główny akcent kładziony był na fakt, że kluczem do skutecznego ograniczania przestępczości odpadowej jest ścisła współpraca międzyinstytucjonalna, rzetelne stosowanie prawa i narzędzi analitycznych oraz konsekwentne działania kontrolne i prewencyjne, a także zwiększanie świadomości skutków ekonomicznych i społecznych tego zjawiska.
Dziękujemy bardzo Rektorowi i pracownikom Politechniki za udostępnienie auli, dzięki czemu mogliśmy spotkać się w murach tej wspaniałej uczelni.