Nowa oficer łącznikowa polskiej Policji w Republice Włoskiej Data publikacji 12.09.2025 Powrót Drukuj Podinspektor Aleksandra Borucka z dniem 27 sierpnia br. objęła stanowisko oficer łącznikowej polskiej Policji, radcy Ambasady RP w Rzymie.

Podinspektor Aleksandra Borucka w Policji pełni służbę od 2008 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w pionie dochodzeniowo-śledczym oraz w obszarze współpracy międzynarodowej. W ostatnim czasie pełniła funkcję Zastępcy Krajowego Przedstawiciela EUCPN.

Do głównych zadań oficer łącznikowej polskiej Policji w Rzymie należy:

współpraca, wymiana informacji i dobrych praktyk z przedstawicielami policji włoskiej, lokalnymi służbami porządku publicznego, a także z krajowym biurem Interpolu oraz oficerami łącznikowymi państw trzecich,

realizacja zadań wynikających z członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej,

promowanie wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Aktualnie biura oficerów łącznikowych polskiej Policji funkcjonują w 14 krajach.

Na zdjęciach podinsp. Aleksandra Borucka i Kierownik placówki Ryszard Schnepf, chargé d'affaires a.i. w Republice Włoskiej i Republice San Marino.