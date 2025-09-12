Nowa oficer łącznikowa polskiej Policji w Republice Włoskiej
Podinspektor Aleksandra Borucka z dniem 27 sierpnia br. objęła stanowisko oficer łącznikowej polskiej Policji, radcy Ambasady RP w Rzymie.
Podinspektor Aleksandra Borucka w Policji pełni służbę od 2008 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w pionie dochodzeniowo-śledczym oraz w obszarze współpracy międzynarodowej. W ostatnim czasie pełniła funkcję Zastępcy Krajowego Przedstawiciela EUCPN.
Do głównych zadań oficer łącznikowej polskiej Policji w Rzymie należy:
- współpraca, wymiana informacji i dobrych praktyk z przedstawicielami policji włoskiej, lokalnymi służbami porządku publicznego, a także z krajowym biurem Interpolu oraz oficerami łącznikowymi państw trzecich,
- realizacja zadań wynikających z członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej,
- promowanie wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej.
Aktualnie biura oficerów łącznikowych polskiej Policji funkcjonują w 14 krajach.
Na zdjęciach podinsp. Aleksandra Borucka i Kierownik placówki Ryszard Schnepf, chargé d'affaires a.i. w Republice Włoskiej i Republice San Marino.
