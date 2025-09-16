ROADPOL SAFETY DAYS 2025. Bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych
W dniach 16-22 września 2025 r. - podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności, na drogach całej Europy odbędą się działania w ramach kampanii ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Organizowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego (ROADPOL) i wspierana przez Komisję Europejską oraz Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC), akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz redukcję liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera.
Roadpol Safety Days to okazja, by wspólnie przypomnieć sobie i innym, jak ważna jest odpowiedzialność na drodze. Każdy z nas, jako kierowca, pieszy czy rowerzysta, może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wspierając realizację założeń tzw. Wizji Zero, zakładającej redukcję liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do zera.
Statystyki wypadków drogowych pokazują, że najczęstszymi przyczynami tragedii są: nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie, czy brak koncentracji za kierownicą. Poprzez Roadpol Safety Days przypominamy, że każda decyzja uczestnika ruchu ma wpływ na życie i zdrowie - zarówno jego samego, jak i innych.
Choć w tym roku organizatorzy szczególną uwagę poświęcają użytkownikom jednośladów - ich ochronie i dbaniu o własne bezpieczeństwo to nie znaczy, że tegoroczne działania dotyczą tylko tej grupy. Wręcz przeciwnie. Kampania wzywa wszystkich uczestników ruchu drogowego do ponownego przemyślenia swoich codziennych działań i zachowań na drodze.
Kluczem do poprawy sytuacji na drogach jest odpowiedzialność każdego użytkownika drogi.
Kampanię wspiera firma Screen Network SA, która przez cały czas jej trwania będzie promować działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego poprzez emisję spotu na ekranach LED w całym kraju.
Razem dla bezpieczeństwa na drogach.
ROADPOL Safety Days: Wspólne Dążenie do Wizji Zero na Drogach Europy
