Oszust grasował w Koninie. Policja publikuje wizerunek podejrzewanego Powrót Drukuj 10 września br. w Koninie doszło do serii oszustw, których ofiarami padły trzy starsze osoby. Sprawca, podając się za osobę oferującą pomoc w uzyskaniu wysokich świadczeń, doprowadził do strat finansowych i próbował wyłudzić kolejne kwoty. Policja opublikowała wizerunek mężczyzny i apeluje o czujność.

Wizerunek poszukiwanego mężczyzny

Policjanci udostępnili wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z serią oszustw, do których doszło 10 września br. w godzinach południowych na ulicy Dworcowej, Powstańców Wlkp. oraz Kolejowej w Koninie.

Mężczyzna w krótkim czasie dopuścił się trzech przestępstw:

Pierwsze oszustwo - sprawca wprowadził w błąd małżeństwo (92-latka i 88-latkę), nakłaniając ich do przekazania mu 400 zł . Twierdził, że pieniądze są niezbędne, aby w banku mogli odebrać „naliczone odsetki emerytalne” w wysokości około 40 tys. zł. Warunkiem rzekomej wypłaty miała być opłata „podatku” u sprawcy. Drugie oszustwo - tego samego dnia doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 89-letnią kobietę. Pod pretekstem wypłaty 4 tys. euro należnych po zmarłym mężu, zażądał od niej 1200 zł jako rzekomej opłaty podatkowej. Pokrzywdzona otrzymała w zamian cztery banknoty o nominale 1000 lei, które nie przedstawiają realnej wartości. Trzecia próba oszustwa - sprawca usiłował oszukać 86-letnią kobietę, obiecując jej wypłatę 6 tys. euro. Wszedł do mieszkania, jednak nie osiągnął zamierzonego celu z powodu trudności w nawiązaniu komunikacji z pokrzywdzoną.

Policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy.

Apel Policji

Podobne przypadki odnotowano również w sąsiednich powiatach. Apelujemy do mieszkańców o ostrożność i nieuleganie manipulacjom osób, które pod różnymi pretekstami próbują wyłudzić pieniądze. Każdą podejrzaną sytuację należy natychmiast zgłaszać pod numer alarmowy 112.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę na opublikowanym zdjęciu, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie pod numerem tel. 47 77 52 143.

Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo. Ostrzegajmy seniorów w naszych rodzinach i w najbliższym otoczeniu.

( KWP w Poznaniu / mw)