Policjanci odnaleźli zaginioną 72-letnią mieszkankę Pruszcza Gdańskiego Data publikacji 15.09.2025 Powrót Drukuj Wczoraj przed godziną 20:00 funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odnaleźli zaginioną około południa 72-letnią mieszkankę Pruszcza Gdańskiego. Kobieta wyszła z domu i rodzina nie miała z nią kontaktu. Szybkie i skuteczne działania policjantów doprowadziły do odnalezienia kobiety, której zdrowie, a nawet życie było zagrożone.

Wczoraj około godziny 15:00 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim dotarło zgłoszenie o zaginięciu 72-letniej mieszkanki naszego miasta. Kobieta, która ze względu na chorobę, ma kłopoty z pamięcią, wyszła z domu około południa i rodzina straciła z nią kontakt.

W tego typu sytuacjach, gdzie zagrożone może być zdrowie, a nawet życie człowieka, policjanci angażują wszelkie dostępne środki, żeby odnaleźć zaginioną osobę.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim mł. insp. Tomasz Juński ogłosił alarm dla funkcjonariuszy naszej jednostki. W poszukiwaniach brali udział m.in. policjanci wydziałów prewencji, kryminalnego i ruchu drogowego. W ramach wsparcia tych działań do Pruszcza Gdańskiego przyjechali też mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim dowodzący akcją poszukiwawczą przydzielił rejony poszczególnym patrolom i sam również uczestniczył w działaniach.

Przed godziną 20:00 policjanci z oddziału prewencji zameldowali, że odnaleźli zaginioną kobietę. Mundurowi, przeczesując teren w pobliżu parku Faktoria, w gęstych zaroślach zobaczyli 72-latkę. Mieszkanka Pruszcza Gdańskiego zziębnięta i wyczerpana siedziała w zagłębieniu terenu, częściowo w wodzie. Kobieta była skołowana, nie potrafiła wyjaśnić, jak się tam znalazła.

Policjanci natychmiast wezwali na miejsce karetkę pogotowia ratunkowego i udzielili starszej osobie pierwszej pomocy przedmedycznej. Funkcjonariusze, używając technik ewakuacyjnych, wydostali kobietę w bezpieczne miejsce, zadbali o jej komfort termiczny i wstępnie ustalili, czy nie ma obrażeń. 72-latka została przewieziona do szpitala w Gdańsku na badania.

Z całą pewnością należy stwierdzić, że efektywne działania policjantów doprowadziły do odnalezienia kobiety, której zdrowie, a nawet życie było zagrożone.

Zaginięcie starszej osoby często związane jest z chorobą, której konsekwencjami są zaburzenia pamięci i orientacji lub zdarzeniem losowym wynikającym z ograniczeń związanych z wiekiem. Każda taka sytuacja to dramat nie tylko dla samego zaginionego, ale też dla jego bliskich.

W takich sytuacjach każda chwila ma znaczenie, a odpowiednie przygotowanie rodziny może pomóc w szybkim odnalezieniu bliskiej osoby. Policjanci przypominają, że kluczowe jest wcześniejsze zadbanie o bezpieczeństwo seniorów i ich identyfikację w razie zaginięcia.

Jak można pomóc swojemu bliskiemu?

Warto rozważyć zakup lokalizatora GPS, czy to formie bransoletki, breloczka, czy np. zegarka wyposażonego w taką funkcję. W razie zaginięcia pomoże szybko ustalić, gdzie znajduje się bliska osoba.

Wyposaż bliską osobę w opaskę lub zawieszkę z danymi kontaktowymi rodziny. Dzięki temu, jeśli senior oddali się i ktoś go znajdzie, łatwiej będzie nawiązać kontakt z bliskimi.

Warto mieć w domu aktualne zdjęcie bliskiej osoby, które w razie potrzeby można przekazać Policji.

Uprzedź sąsiadów o możliwych problemach, aby w razie potrzeby mogli zareagować lub poinformować Cię, jeśli zauważą coś niepokojącego.

Warto znać ulubione miejsca seniora, np. trasy spacerów, sklepy itp.

Co robić, gdy osoba starsza zniknie?

Jeśli Twój bliski oddalił się z miejsca zamieszkania, nie czekaj – natychmiast zgłoś zaginięcie na Policję. Każda chwila jest ważna. Pamiętaj, by przekazać funkcjonariuszom jak najwięcej informacji, w tym ostatni ubiór seniora oraz miejsca, w które mógł się udać.

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora.

Dbajmy o naszych bliskich i podejmujmy działania mogące zapobiec sytuacjom, w których narażone będzie zdrowia lub życie osób starszych!