Policjanci odnaleźli zaginioną 72-letnią mieszkankę Pruszcza Gdańskiego
Wczoraj przed godziną 20:00 funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odnaleźli zaginioną około południa 72-letnią mieszkankę Pruszcza Gdańskiego. Kobieta wyszła z domu i rodzina nie miała z nią kontaktu. Szybkie i skuteczne działania policjantów doprowadziły do odnalezienia kobiety, której zdrowie, a nawet życie było zagrożone.
Wczoraj około godziny 15:00 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim dotarło zgłoszenie o zaginięciu 72-letniej mieszkanki naszego miasta. Kobieta, która ze względu na chorobę, ma kłopoty z pamięcią, wyszła z domu około południa i rodzina straciła z nią kontakt.
W tego typu sytuacjach, gdzie zagrożone może być zdrowie, a nawet życie człowieka, policjanci angażują wszelkie dostępne środki, żeby odnaleźć zaginioną osobę.
Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim mł. insp. Tomasz Juński ogłosił alarm dla funkcjonariuszy naszej jednostki. W poszukiwaniach brali udział m.in. policjanci wydziałów prewencji, kryminalnego i ruchu drogowego. W ramach wsparcia tych działań do Pruszcza Gdańskiego przyjechali też mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.
Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim dowodzący akcją poszukiwawczą przydzielił rejony poszczególnym patrolom i sam również uczestniczył w działaniach.
Przed godziną 20:00 policjanci z oddziału prewencji zameldowali, że odnaleźli zaginioną kobietę. Mundurowi, przeczesując teren w pobliżu parku Faktoria, w gęstych zaroślach zobaczyli 72-latkę. Mieszkanka Pruszcza Gdańskiego zziębnięta i wyczerpana siedziała w zagłębieniu terenu, częściowo w wodzie. Kobieta była skołowana, nie potrafiła wyjaśnić, jak się tam znalazła.
Policjanci natychmiast wezwali na miejsce karetkę pogotowia ratunkowego i udzielili starszej osobie pierwszej pomocy przedmedycznej. Funkcjonariusze, używając technik ewakuacyjnych, wydostali kobietę w bezpieczne miejsce, zadbali o jej komfort termiczny i wstępnie ustalili, czy nie ma obrażeń. 72-latka została przewieziona do szpitala w Gdańsku na badania.
Z całą pewnością należy stwierdzić, że efektywne działania policjantów doprowadziły do odnalezienia kobiety, której zdrowie, a nawet życie było zagrożone.
Zaginięcie starszej osoby często związane jest z chorobą, której konsekwencjami są zaburzenia pamięci i orientacji lub zdarzeniem losowym wynikającym z ograniczeń związanych z wiekiem. Każda taka sytuacja to dramat nie tylko dla samego zaginionego, ale też dla jego bliskich.
W takich sytuacjach każda chwila ma znaczenie, a odpowiednie przygotowanie rodziny może pomóc w szybkim odnalezieniu bliskiej osoby. Policjanci przypominają, że kluczowe jest wcześniejsze zadbanie o bezpieczeństwo seniorów i ich identyfikację w razie zaginięcia.
Jak można pomóc swojemu bliskiemu?
- Warto rozważyć zakup lokalizatora GPS, czy to formie bransoletki, breloczka, czy np. zegarka wyposażonego w taką funkcję. W razie zaginięcia pomoże szybko ustalić, gdzie znajduje się bliska osoba.
- Wyposaż bliską osobę w opaskę lub zawieszkę z danymi kontaktowymi rodziny. Dzięki temu, jeśli senior oddali się i ktoś go znajdzie, łatwiej będzie nawiązać kontakt z bliskimi.
- Warto mieć w domu aktualne zdjęcie bliskiej osoby, które w razie potrzeby można przekazać Policji.
- Uprzedź sąsiadów o możliwych problemach, aby w razie potrzeby mogli zareagować lub poinformować Cię, jeśli zauważą coś niepokojącego.
- Warto znać ulubione miejsca seniora, np. trasy spacerów, sklepy itp.
Co robić, gdy osoba starsza zniknie?
Jeśli Twój bliski oddalił się z miejsca zamieszkania, nie czekaj – natychmiast zgłoś zaginięcie na Policję. Każda chwila jest ważna. Pamiętaj, by przekazać funkcjonariuszom jak najwięcej informacji, w tym ostatni ubiór seniora oraz miejsca, w które mógł się udać.
1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora.
Dbajmy o naszych bliskich i podejmujmy działania mogące zapobiec sytuacjom, w których narażone będzie zdrowia lub życie osób starszych!
(KWP w Gdańsku)